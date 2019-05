Formel 1-legenden Niki Lauda er blevet begravet.

Den tredobbelte verdensmester i Formel 1 Niki Lauda døde 20. maj efter længere tids sygdom i en alder af 70 år.

Det var både familie, tidligere kollegaer og verdenstjerner, som var mødt op for at ære den tidligere Ferrari- og McLaren-kører.

Og det var en begravlse, som bar stærkt præg af Niki Laudas elskede motorsport.

Hjelmen som tilhørte Niki Lauda blev lagt ovenpå kisten ved siden af hans portræt. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Hjelmen som tilhørte Niki Lauda blev lagt ovenpå kisten ved siden af hans portræt. Foto: JOE KLAMAR

Kirkeklokkerne ringede onsdag, da der blev afholdt begravelse for Niki Lauda i St. Stephen's Cathedral i Wien.

Nicki Laudas nærmeste familie var til stede, men også stjerner som verdensmesteren Lewis Hamilton og skuespiller Arnold Schwarzenegger kom klædt i sort for at ære deres ven.

Niki Lauda vandt verdensmesterskabet for Ferrari i 1975 og 1977 og for McLaren i 1984. Han regnes derfor af mange som en af de bedste racerkørere gennem tiden.

Og derfor var da det også helt i den tidligere Formel 1-kørers ånd, at han blev begravet i sine racer-overalls og med sin klassiske røde hjelm oven på kisten.

Her ses Niki Laudas familie. I midten er enken Birgit og parrets børn Lukas (h) og de små Mia og Max. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Her ses Niki Laudas familie. I midten er enken Birgit og parrets børn Lukas (h) og de små Mia og Max. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Arnold Schwarzenegger. Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Arnold Schwarzenegger. Foto: ANTONIO BRONIC

Hans bortgang fik stor opmærksomhed ved det seneste Formel 1-grandprix, som blev kørt i forrige weekend på den legendariske bane i Monaco. Her blev holdt et minuts stilhed for østrigeren, og vinderen af løbet, verdensmesteren Lewis Hamilton, dedikerede sin sejr til den afdøde Lauda.

Niki Lauda efterlader sig en 30 år yngre kone, Birgit Wetzinger, som han mødte, da hun arbejdede som stewardesse for Laudas luftfartsselskab, flyNiki. De fik sammen tvillingerne Max og Mia i 2009.

Han har også sønnerne Mathias og Lukas Lauda med Marlene Knaus, som han blev skilt fra i 1991.

Lauda har desuden sønnen Christoph, som han fik med en unavngiven ekskæreste.

Nelson Piquet. Foto: MICHAEL GRUBER Vis mere Nelson Piquet. Foto: MICHAEL GRUBER

Valtteri Bottas. Foto: VLADIMIR SIMICEK Vis mere Valtteri Bottas. Foto: VLADIMIR SIMICEK