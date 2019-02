Den er muligvis Formel 1-kørerens bedste ven.

Den findes i mange forskellige varianter og ikke mindst prisklasser, men den viser sig ofte at være alle pengene værd.

Simulatoren er nemlig et af de vigtigste værktøjer, et Formel 1-hold og dets kørere har til rådighed, når det kommer til at teste, forberede og forbedre både bilerne og kørerne.

»Simulatorerne er meget avancerede, men der er også meget forskel på dem. Det, som de store team har - Mercedes og Ferrari for eksempel - det er milevidt fra det, som de mindre team har,« lyder det fra B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, du også kan abonnere på den i vores helt nye app lige HER

»Og det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi. Men simulatoren er et rigtig godt sted at udvikle bilen og nye stumper, og de bruges også mere og mere til at udvikle kørerne,« tilføjer han.

I dag er der ikke mange muligheder for at teste en Formel 1-bil, og derfor har man også skullet finde andre veje at teste og udvikle. Her er simulatoren altafgørende.

»Udviklingen er sket hurtigt. Til at starte med var det et computerspil med et rat, og det kørte ikke i nærheden af, hvad en almindelig gør. Man skal op i omkring 200.000 kroner, før det begynder at ligne det, som det er ude i virkeligheden. Men du kan bruge simulatoren til at træne nogle forskellige simulationer af set-ups, så du bedre kan sætte bilen op til den enkelte bane, og du kan bruge dem til at træne dig selv som kører, så du hele tiden skal holde dig skarp,« fortæller racerkører Ronnie Bremer, der dog også understreger, hvad simulatorerne ikke kan:

»Konsekvensen er ikke helt lige så stor i en simulator, hvis du kører galt, som den er i virkeligheden, så der er selvfølgelig det element, der lige mangler, når du kører gennem et sving med 300 kilometer i timen. Formel 1-simulatorerne er et super vigtigt værktøj. Heldigvis, så er det stadig sådan, at det, du laver i simulatoren, ikke altid er det, der sker i virkeligheden.«

Kevin Magnussen foran Haas-raceren, der har været i aktion under testen i Barcelona. Foto: LLUIS GENE Vis mere Kevin Magnussen foran Haas-raceren, der har været i aktion under testen i Barcelona. Foto: LLUIS GENE

Simulatorerne bliver hele tiden udviklet, og der er sket meget på kort tid. Derfor handler simulatorernes kvaliteter og brug af dem også om et spørgsmål om generation.

Det mener Peter Nygaard:

»Det er værd at bemærke, at det også er et generationsspørgsmål. De unge kørere er vokset op med computerspil og simulatorer og befinder sig derfor også meget bedre i det. De får deraf også meget mere ud af det. Den ældre generation af kørere med Kimi Räikkönen som typeeksemplet, han kan nærmest blive søsyg af den (simulatoren, red.) og har ikke villet køre i simulatorerne,« fortæller han.

»De første simulatorer, vi var i nærheden af i vores karriere, var ikke i nærheden af noget som helst,« fortæller Ronnie Bremer om den generation af racerkørere, som han selv også tilhører.

Kimi Räikkönen er én af de kørere, der ikke nødvendigvis finder størst glæde i at sidde i en simulator. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Kimi Räikkönen er én af de kørere, der ikke nødvendigvis finder størst glæde i at sidde i en simulator. Foto: ANTON VAGANOV

I denne uges udgave af K-Magazine kigger vi ud over simulatorerne nærmere på den sidste testuge i Barcelona, hvor Formel 1-holdene er i fuld gang med at få testet bilerne.

Og så kommer vi også et smut forbi et af de unge danske navne, 16-årige Frederik Vesti, der har landet en kontrakt med Prema Racing. For hvad kan hans potentiale mon strække sig til?

Du kan lytte til den seneste udgave af K-Magazine her i artiklen eller på Radio24Syvs podcastapp.

Her finder du også B.T.s øvrige podcasts, herunder Transfervinduet og Bettingklubben.