Mens der fortsat er åbne pladser på spil i Formel 1-feltet for 2019, så lægger det fast, at svenske Marcus Ericsson ikke kommer til at indtage en af de tilbageværende pladser.

Den svenske racerkører bekræfter nu, at han skifter spor. Helt præcist bliver han nu kører i den nordamerikanske IndyCar-serie.

Det fortæller han til mediet Autosport.

»Det virker som det helt rigtige skridt for mig og min karriere efter fem år i Formel 1.«

Kimi Räikkönen bliver en af de to kørere, der skubber Ericsson væk fra Formel 1. Foto: CLIVE MASON Vis mere Kimi Räikkönen bliver en af de to kørere, der skubber Ericsson væk fra Formel 1. Foto: CLIVE MASON

»Jeg ved, det ikke bliver ledt, men der er en udfordring, jeg ser meget frem til, og jeg kan ikke vente med at komme i gang,« siger Ericsson blandt andet til motorsportsmediet.

Den 28-årige svensker skal kører for Schmidt Peterson Motorsports i den kommende IndyCar-sæson.

Skiftet sker efter, at Marcus Ericssons nuværende arbejdsgiver, Sauber, ikke valgte ham til et af holdets to sæder i den kommende Formel 1-sæson.

Holdkammeraten Charles Leclerc skifter til Ferrari, og Sauber har derfor to nye navne i deres bil for den kommende sæson - Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Formel 1-feltet i 2019 Følgende sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc.

Sebastian Vettel og Charles Leclerc. Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly.

Max Verstappen og Pierre Gasly. Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo.

Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Racing Point Force India: Sergio Perez og ?.

Toro Rosso: Daniil Kvyat og ?.

Williams: ? og ?.

Marcus Ericsson blev i stedet tilbudt et job som reservekører for Sauber, hvilket svenskeren var indstillet på, så længe han kunne kombinere det med at køre fast i en anden løbsserie. Det ønsker bliver opfyldt.

Den svensker racerkører kommer til at færdiggøre sin femte sæson i Formel 1 ved udgangen af denne sæson. Ericsson kørte sit første Formel 1-år hos Caterham, mens de følgende fire sæsoner har været for Sauber.

Officielt er der stadig fire ledige pladser i Formel 1-feltet for den kommende sæson. Force India og Toro Rosso mangler fortsat at bekræfte en enkelt kører hver, mens Williams endnu ikke har bekræftet nogen kører for 2019.

Der er dog kraftige rygter om, at Esteban Ocon og Brendon Hartley kommer til at fortsætte i henholdsvis Force India og Toro Rosso, mens George Russell ligner den ene Williams-kører. Der er også rygter om et Formel 1-comeback til Robert Kubica for Williams.

Marcus Ericsson ser til under det amerikanske grandprix. Nu er fremtiden dog på plads. Foto: Mark Thompson Vis mere Marcus Ericsson ser til under det amerikanske grandprix. Nu er fremtiden dog på plads. Foto: Mark Thompson

