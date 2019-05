'Efter dette øjeblik er jeg meget tilfreds med min dag.'

Sådan skriver Formel 1-køreren Sergio Pérez i et opslag på Twitter. Her har han delt en video fra sin egen bil efter søndagens Grand Prix i Monaco.

Et klip, der viser, at det kunne være gået grueligt galt under løbet.

Sergio Pérez kommer kørende med fuld fart, mens to personer forsøger at krydse banen. Den ene når lige akkurat at komme over og støtte sig til banden, mens den anden i sidste sekund får stoppet op, inden Sergio Pérez kører forbi dem.

Og han er centimeter fra at ramme.

'Jeg er tilfreds med, vi alle kan komme hjem til vores familier. Jeg håber ikke, det sker igen for sikkerhedsfolkenes skyld,' skriver Sergio Pérez til videoen - som kan ses i bunden af artiklen.

Det blev dog ved forskrækkelsen for både de to personer og Pérez, der kunne køre løbet færdigt.

Den spanske kører var blandt andet involveret i en situation med Kevin Magnussen.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads / Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Spanien - Magnussen: 7.-plads /Grosjean: 10. plads Monaco: Magnussen: 14.-plads / Grosjean: 10.-plads. Samlede point: Magnussen: 14 point

14 point Grosjean: 2 point

For Sergio Pérez forsøgte at overhale danskeren, men Kevin Magnussen lukkede af for ham, så bilerne rammer hinanden.

Det var Sergio Perez ikke helt tilfreds med efter løbet.

»Jeg synes, jeg lavede et stærkt træk og var i en god position, men det ændrer ikke noget. Men han skulle have været straffet under løbet, jeg forstår ikke, det ikke blev undersøgt,« sagde Sergio Perez til TV3 Sport.

Efter løbet fik Kevin Magnussen dog alligevel en tidsstraf på fem sekunder for episoden, hvilket betyder, at han slutter som nummer 14 i Monaco.