Renault har nedlagt protest mod konkurrenten Racing Point.

Det bekræfter det franske hold på Twitter, ligesom at FIA er kommet med en officiel udmelding.

Protesten kommer i kølvandet på søndagens grandprix og går specifikt på, hvorvidt de to Racing Point-biler rent faktisk er lovlige.

'Vi kan bekræfte, at Renaults Formel 1-hold har indgivet en anmodning til stewardsne for at få klarlagt lovligheden af Racing Point-raceren RP20. Vi har ingen yderligere kommentarer,' skriver holdet på Twitter.

Den 'lyserøde Mercedes', Racing Point-raceren. Foto: JOHANN GRODER Vis mere Den 'lyserøde Mercedes', Racing Point-raceren. Foto: JOHANN GRODER

Helt specifikt retter protesten sig mod, om Racing Point har brudt reglerne ved at bruge et bildesign, der ikke fuldt ud er skabt af holdet selv.

Den lyserøde Racing Point-racer er tidligere blevet kaldt kaldt 'den lyserøde Mercedes' på grund af en række ligheder, som bilen har til Mercedes' 2019-bil.

Renaults protest mod Racing Point fokuserer netop på, hvorvidt de lyserøde biler gør brug af dele til bilerne, som holdet ikke selv har designet. Racing Point bliver således mistænkt for at have kopieret flere af deres dele fra partner-teamet Mercedes.

Søndagens løb i Østrig blev vundet af Lewis Hamilton og Mercedes, og Renaults Daniel Ricciardo sluttede som nummer otte efter begge Racing Point-racere, der sluttede som nummer seks og syv.