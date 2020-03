Konkurrenterne vil ikke finde sig i det.

'Vi er overraskede og chokerede,' lyder det i en fælles udtalelse fra Formel-holdene Mercedes, Red Bull, Renault, McLaren, Williams, Alpha Tauri og Racing Point.

De syv (af 10 Formel 1-hold) har onsdag formel klaget over Ferrari og FIA, det internationale motorsportsforbund. Det er sket i et åbent brev.

Holdene er utilfredse med, hvordan en kontroversiel sag om Ferraris motor er blevet håndteret. I sidste uge meldte FIA nemlig ud, at sagen var afsluttet - men konklusionerne og afgørelsen ville blive holdt hemmelige.

Ingen fik altså svar på, om 'den røde hingst' havde snydt - til gengæld blev det dog meldt ud, at Ferrari i fremtiden skal hjælpe med at overvåge motorerne i feltet.

'Vi modsætter os kraftigt, at FIA indgår en fortrolig aftale med Ferrari som afslutning på sagen,' skriver de syv hold i onsdagens udtalelse:

'En international sports-organisation har ansvar for at fremstå med den højeste standard for intergritet og gennemsigtighed.'

Tre hold i Formel 1-feltet er altså ikke en del af klagen. Det er (selvfølgelig) Ferrari og de to hold, der har et formaliseret samarbejde med det italienske team: Kevin Magnussens Haas-team og Aston Martin.