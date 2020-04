Danske Christian Lundgaard kører ikke med hos Renault i weekendens udgave af virtuel Formel 1.

Det fortæller Renaults Formel 1-team via holdets hjemmeside.

I stedet bliver det danskerens akademi-kammerat, kineseren Guanyu Zhou og golfspilleren Ian Poulter, der kører franskmændenes biler på søndag.

Det var ventet, at Formel 2-køreren Guanyu Zhou skulle køre Renaults ene virtuelle bil, da det netop er Kinas Grand Prix, som afvikles denne weekend.

Guanyu Zhou to partner golf legend Ian Poulter once more for the Chinese #VirtualGP this Sunday!



Read all about it https://t.co/HwPsJBMwDJ#RSspirit #StayAtHome pic.twitter.com/Du6NbJEda3 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) April 17, 2020

Christian Lundgaard havde ellers stor succes, da han senest kørte for Renault i Formel 1s officielle online-mesterskab.

Her blev den unge dansker nummer to efter Ferraris Charles Leclerc, og Lundgaard var hurtigst i tidstagningen, hvor en stadig uforståelig fem sekunders straf fratog ham pole position.

Guanyu Zhou er dog heller ikke helt uden evner i den virtuelle racer, da han blev nummer et i årets første udgave af løbet i Bahrain. Dog var feltet ikke nær så fyldt med nyværende Formel 1-stjerner som i Lundgaards tilfælde.

Golfspilleren Ian Poulter er med af marketings-hensyn, fordi han har samme sponsor som Renault-teamet. Det ventes, at Christian Lundgaard kører for Renault næste gang, der afvikles virtuel Formel 1.