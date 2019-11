Er Formel 1 på vej mod afgrunden - med 300 km/t?

Umiddelbart kunne det godt se sådan ud.

Mercedes har vundet VM seks gange i træk, og dermed fået masser af PR-valuta for de milliarder, det har kostet at holde Lewis Hamilton og co. kørende. Alligevel udtalte teamchef Toto Wolff for nylig, at der ikke er nogen garanti for at den tyske fabrik fortsætter i Formel 1 efter næste sæson.

Rygterne om Mercedes' snarlige Formel 1-exit har taget yderligere fart, efter fabrikken i denne sæson er gået ind i Formel E for elektriske biler. Det står stadig hen i det uvisse, om elmotorer virkelig er mere miljøvenlige end forbrændingsmotorer, men lige nu virker Formel E mere spiselig end Formel 1 for dele af Mercedes-bestyrelsen.

Mercedes kan vel være fortid i Formel 1 inden for en overskuelig fremtid. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Mercedes kan vel være fortid i Formel 1 inden for en overskuelig fremtid. Foto: GIUSEPPE CACACE

Hos Renault synes Formel 1-fremtiden heller ikke sikker. Efter en periode med svigtende salg har man netop sat gang i en omfattende spare-øvelse, og koncernens nye topchef har specifikt nævnt Formel 1-programmet, som et af de områder, man kigger på.

Honda, der efter et langt, frustrerende tilløb endelig er begyndt at vinde, har også revurderet deres Formel 1-program i de seneste uger. Man har netop besluttet at forsætte med Red Bull og Toro Rosso til 2021, men en etårig forlængelse tyder ikke på den store tiltro til sportens fremtid.

Hvis Mercedes, Renault og Honda stopper i Formel 1, efterlader det syv af de 10 teams uden motorer. Så er der kun tre teams tilbage – Ferraris eget team, Alfa Romeo og Haas.

Og i Kevin Magnussens Haas-team er der ifølge teamchef Guenther Steiner heller ikke taget en definitiv beslutning om at fortsætte efter 2020.

Det ligner en total nedsmeltning for Formel 1.

MEN - der er en skjult dagsorden. Og som altid i verdens dyreste sport handler den om penge.

For selvom Formel 1-organisationen for nylig har præsenteret både et nyt reglement for 2021 og en ’grøn’ dagsorden, mangler man stadig at få den økonomiske kontrakt, den såkaldte Concorde-aftale med de 10 teams på plads.

Den nuværende aftale, der fordeler sportens indkomster mellem Formel 1-organisationen og de 10 teams, udløber efter 2020. Man har længe forhandlet om en ny kontrakt, og de 10 teams har presset på for at få en større andel af indtægterne fra TV-rettigheder, bandereklamer, VIP-loger osv, der administreres af Formel 1-organisationen.

Det er på den baggrund, man skal se Mercedes', Renaults, Red Bull-Hondas og Haas' trusler om at trække sig ud. Fabrikker og teams har travlt med at positionere sig til den økonomiske kamp, der skal afgøres i de kommende måneder.

Formel 1-organisationen, der ejes af det børsnoterede selskab Liberty Media, vil af hensyn til sine investorer beholde så stor en del af sportens indtægter som muligt.

På den anden side af forhandlingsbordet vil de 10 teams have så stor en del af kagen som mulig, for selvom der indføres et såkaldt budget-loft fra 2021, er Formel 1 stadig verdens dyreste sport.

Og den bedste måde at presse Formel 1-organisationen til at lukke op for tegnebogen, er ved at true med at trække sig ud.