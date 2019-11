Formel 1-feltet til 2020-sæsonen er nu på plads.

Torsdag er det sidste ledige sæde blevet besat, da Williams-teamet endelig har taget en beslutning.

Det bliver (ikke overraskende) Nicholas Latifi, der får lov at debutere i sporten i den kommende sæson - han udgør dermed kørerduoen sammen med George Russell.

Den 24-årige canadier afløser den polske veteran Roberto Kubica, der kun fik et år hos teamet efter sit comeback til Formel 1.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Det var ventet, at Nicholas Latifi ville blive forfremmet til et fast sæde. Han har i 2019-sæsonen været reserve for Williams-holdet og har fået køretid ved seks træninger forud for grandprixer.

»Alle hos Williams har været enormt imponeret af det, som han har præsteret i år i Formel 2,« lyder det fra teamchef Claire Williams:

»Nicholas er blevet er veletableret og respekteret medlem af Williams, og vi ser frem til at se ham træde ind i en ny rolle, så vi kan kæmpe os tilbage i midterfeltet.«

Der er dog et stykke derop.

Williams-racerne har i denne sæson udgjort agterlanterne i Formel 1-feltet i løb efter løb efter løb.

Selv glæder den kommende Formel 1-debutant sig til at komme i gang.

»Jeg ser frem til rejsen forude med holdet, og jeg glæder mig til at få min Formel 1-debut ved Australiens Grand Prix i 2020,« siger han.

2020-sæsonen begynder 15. marts. Allerede i den kommende weekend er der dog mere Formel 1. Her slutter 2019-sæsonen i Abu Dhabi - og du kan selvfølgelig følge træning, kvalifikation og race live her hos B.T. samt chatte med vores Formel 1-korrespondent Peter Nygaard.