B.T. fortæller om de danske racerkørere, der var tæt på Formel 1, men aldrig fik chancen i løb. I dag: John Nielsen

John Nielsen fik tilnavnet Super-John, da han tre år i træk vandt euro-serien i Formel Super Vee. Herefter rykkede han op i Formel 3, hvor han som fabrikskører for VW vandt det tyske mesterskab i 1982.

VW havde i den periode planer om at gå ind i Formel 1 med Nielsen som kører, men projektet blev hurtigt aflyst.

De flotte Formel 3-resultater betød, at John Nielsen fik chancen for at prøve en af Alain Prosts aflagte Renault Formel 1-racere på Jyllands-Ringen i sommeren 1983.

John Nielsens eneste Formel 1-test endte næsten helt ude på Jyllands-Ringens tilskuerspladser. Foto: Grand Prix Photo

Super-Johns eneste Formel 1-test sluttede med en afkørsel, hvor Renault-raceren endte omtrent inde på tilskuerpladserne.

Ingen kom til skade, men som Nielsen senere sagde: »​Renault har ikke ringet siden.«

Nielsen sluttede sin flotte Formel 3-karriere med at vinde World Cuppen i Macau i 1984, og så var der igen Formel 1-bud efter danskeren.

»Da jeg på vej hjem fra Macau mellemlandede i London, blev jeg over lufthavnens højtalere efterlyst – der var en Formel 1-chef, der ville have fat i mig,« fortæller John.

Efter at have opgivet Formel 1-drømmen blev John Nielsen en af verdens bedste sportsvognskørere, og i 1990 blev han Danmarks første Le Mans-vinder. Her er han på sejrskamlen sammen med Jaguar-teamchef Tom Walkinshaw (t.h.). Foto: Grand Prix Photo

Formel 1-chefen hed Ken Tyrrell, og hans team havde vundet VM flere gange i begyndelsen af 1970'erne. Nu ville han have Nielsen til at køre for sig i 1985.

»Jeg skulle sammen med min manager finde et relativt lille beløb for at finansiere pladsen og holdt faktisk klar i pitten til min første test. Så kom Ken Tyrrell hen til mig og sagde: ’Pengene er ikke kommet, så jeg kan ikke lade dig køre'.«

Få måneder senere var John Nielsen igen tæt på en aftale med Tyrrell. Den ene af hans kørere, tyskeren Stefen Bellof, var omkommet i en ulykke på Spa-Francorchamps, og den engelske teamchef ville have Nielsen som afløser i det grandprix, der skulle køres få dage senere. Men pludselig skiftede Ken Tyrrell mening.

»Stefan skal først bisættes på mandag, og det vil være mangel på respekt, hvis jeg sætter en anden kører i hans bil allerede nu,« forklarede han.

John Nielsen Født: 07/02 1956 Inden Formel 1-tests – bl.a.: Tysk mester i Formel 3 1983 Formel 1-tests: Teams: Renault (1983) Baner: Jyllands-Ringen Største sejre: Le Mans 1990, Macau Formel 3 Grand Prix 1984

Da Bellof var blevet begravet, og Tyrrell igen var klar til at indsætte tyskerens bil, havde italieneren Ivan Capelli fundet så mange sponsorer, at han kunne købe pladsen for næsen af Nielsen.

Super-Johns Formel 1-drøm var slut, og han satsede fremover på sportsvogne.

Da Formel 1-drømmen var opgivet

Da John Nielsen droppede Formel 1-ambitionerne, satsede han på sportsvogne. Han debuterede i sportsvogns-VM og Le Mans for Sauber og skiftede senere til Jaguars fabriksteam. Her vandt han i 1988 24-timersløbet i Daytona, og to år senere blev han Danmarks første Le Mans-vinder. John Nielsen kørte sit sidste Le Mans i 2008, men fortsatte helt frem til 2015 i standardvognsracing. I dag er han blandt andet ekspertkommentator på TV3.