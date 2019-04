»Undskyld, gutter.«

Alexander Albon brugte kun to ord over radioen, efter at han smarede sin Toro Rosso-racer ind i barrieren lørdag morgen (dansk tid).

Det skete mod slutningen af tredje træning i Kina - og træningen nåede aldrig at blive genoptaget.

På den positive side kunne den unge racerkører selv hoppe ud og gå væk fra ulykkesstedet. Uskadt.

Alexander Albon kunne gå bort fra ulykken. Foto: ALY SONG Vis mere Alexander Albon kunne gå bort fra ulykken. Foto: ALY SONG

»Ja, jeg har det fint,« sagde Alexander Albon også over radioen.

Der var tale om en klar soloulykke.

Alexander Albon, der i gang med sin første Formel 1-sæson kom for langt ud i et sving og skred direkte ind i barrieren.

Inden da havde Toro Rosso-køreren faktisk sat den 9.-hurtigste tid, men efterfølgende bekræftede teamchef Franz Tost, at bilen ikke bliver klar til kvalifikationen, der køres kl. 8 (dansk tid) - den kan du selvfølgelig følge live her hos B.T. Sport.

Toro Rosso-raceren bliver bugseret bort. Foto: ALY SONG Vis mere Toro Rosso-raceren bliver bugseret bort. Foto: ALY SONG

På grund af ulykken skulle Alexander Albon ifølge regler også et smut forbi lægerne, for at få tjekket om at alt er i orden. Det var det, og han har ifølge sit hold fået lov til at køre videre i dag - hvis raceren kan blive klar.

For Haas fortsatte tendensen fra fredagens træninger. Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean placerede sig tidsmæssigt i den tunge ende af feltet.

Ved lørdagens træning på Shanghai blev franskmanden nummer 17 og danskeren nummer 18 på Shanghai International Circuit.

Hurtigste mand var Mercedes' Valtteri Bottas, foran de to Ferrari'er med Sebastian Vettel og Charles Leclerc.