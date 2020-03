Selv om Formel 1 er på standby, arbejdes der fortsat bag kulisserne.

De store teams ser allerede frem mod 2021-sæsonen, og her kan den 18-årige danske komet Christian Lundgaard i spil.

Renault, der gennem de sidste fire år har uddannet danskeren i deres Sport Academy, frygter at miste deres nuværende førstekører Daniel Ricciardo til et at topholdene.

Australieren er en oplagt kandidat til at afløse Sebastian Vettel hos Ferrari, og det kunne medføre en direkte byttehandel.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Men Renault-chef Cyril Abiteboul antyder ifølge , at Christian Lundgaard i højere grad kunne være en mere oplagt afløser for Ricciardo end Vettel, som 'han dog ikke ville sige nej til, for han er en stor kører og en stor mester'.

Men i Canal+-programmet 'La Grille' lyder det videre mere spændende med danske briller fra Cyril Abiteboul:

»Men jeg vil hellere gå efter at arbejde med morgendagens kørere end gårsdagens,« siger den franske Renault-boss ifølge Motorsport.com:

»Vi har stadig også et akademi, hvorfra kørere er klar i 2021 eller 2022. Det skal vi hele tiden huske på, for vi grundlagde akademiet i 2016 med henblik på at have en kører klar til Formel 1 i 2021.«

Christian Lundgaard (tv.) med Renault-teamets nuværende kørere Esteban Ocon og Daniel Ricciardo (t.h.). Den danske teenager kan ifølge teamchef Cyril Abiteboul afløse Ricciardo i 2021. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard (tv.) med Renault-teamets nuværende kørere Esteban Ocon og Daniel Ricciardo (t.h.). Den danske teenager kan ifølge teamchef Cyril Abiteboul afløse Ricciardo i 2021. Foto: Grand Prix Photo

Og så kommer det mest spændende:

»Og nu kommer 2021. Det må vi anerkende. Og her har vi Christian Lundgaard, han er én blandt flere. Men først skal han gennemføre sin første sæson i Formel 2 – og vi har vore egen sæson med Daniel (Ricciardo i Formel 1, red.),« siger Abiteboul.

Christian Lundgaard, der i sidste uge slap ud af 14-dages corona-karantæne efter et træningsophold på Gran Canaria, skulle have startet Formel 2-sæsonen i den kommende weekend i Bahrain.

Men løbet er ligesom Formel 1-grandprixet udskudt på ubestemt tid.