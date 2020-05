To danskere i Formel 1 allerede fra 2021.

Det kan godt ende med at blive resultatet af tirsdagens motorsportsbombe, hvor superstjernen Sebastian Vettel meddelte, at han stopper hos Ferrari efter denne sæson.

For det tyske exit fra det italienske storteam kan sætte skub i en kørerkabale, der kan hurtigt blive særdeles interessant for et dansk talent: Christian Lundgaard.

B.T. kigger her nærmere på, hvilke rystelser der kan gå gennem feltet, når brikkerne igen falder på plads. Det vil begynde at ske, når Ferrari finder en ny kører til sædet ved siden af Charles Leclerc.

Her er der lige nu to store kandidater - og her bliver danske Kevin Magnussen ikke nævnt i internationale medier på trods af hans nuværende Haas-arbejdsgivers link til Ferrrari via deres motorsamarbejde.

I stedet drejer det sig ifølge eksempelvis den respekterede motorsportsskribent Andrew Benson fra BBC om:

Carlos Sainz fra McLaren,

Daniel Ricciardo fra Renault.

Her er det, at det bliver interessant for 18-årige Christian Lundgaard, der lige nu er juniorkører hos netop Renault, hvor Daniel Ricciardo faktisk har kontraktudløb efter denne sæson. For australierens samarbejde med det franske hold har hverken været gnidningsløst eller succesfuldt, og han har allerede talt om at prøve noget nyt.

En skifte til Ferrari, der endda har flirtet med Daniel Ricciardo i mange år, vil udløse et ledigt sæde hos Renault.

Christian Lundgaard kører i denne sæson Formel 2. Foto: Renault Vis mere Christian Lundgaard kører i denne sæson Formel 2. Foto: Renault

Ifølge B.T.s oplysninger vil Christian Lundgaard dermed stå forrest internt i Renault som ny Formel 1-kører. Også foran kinesiske Guanyu Zhou på trods af dennes store økonomiske bagland.

Det vil også passe fint i den strategi, som det franske team har lagt ud: Man vil gerne i 2021 (eller senest i 2022) have en ung kører fra egne rækker med i Formel 1-feltet. Samtidig vil Renault gerne skære ned på lønbudgettet, hvor Daniel Ricciardo vejer godt til som en af feltets bedst betalte kørere.

Og en fransk førstekører i skikkelse af Esteban Ocon kombineret med et ung kører fra eget akademi som andenkører lyder som noget nær et ønskescenarie hos det franske Formel 1-hold set i forhold til de udmeldinger, Renault-ledelsen er kommet med gennem længere tid.

Her har holdets topchef, Cyril Abiteboul, så sent som i marts sat ord på Christian Lundgaars rolle som kandidat til Formel 1..

Samtidig tæller det også til den unge danskers fordel, at han har et es i ærmet ved at have en af paddockens bedste manager i Alessandro Bravi, som har flere af de nuværende stjerner i sin fold og har tætte kontakter til flere Formel 1-teams.

Skulle det i stedet ende med, at Ferrari henter Carlos Sainz, vil det ikke nødvendigvis være en dårlig nyhed for Christian Lundgaard, for det ville i stedet kunne sende Daniel Ricciardo til McLaren, der tidligere har vist stor interesse for australieren.

Og så vil der alligevel være et Renault-sæde ledigt.

Der er dog selvfølgelig også den mulighed, at Renault vil gå en helt anden vej og igen hente en kører et andet sted i feltet, hvis de vurderer, at konstellationen Ocon-Lundgaard trods alt er for grøn og uprøvet.