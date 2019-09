Kevin Magnussen kom til Spa-Francorchamps med tre kvalifikations-nederlag til Romain Grosjean i træk.

De kunne til dels forklares med, at de to Haas-kørere havde kørt i hver deres version af teamets 2019-model, men her i Belgien var de begge i ’Hockenheim-versionen”.

Alligevel var der forskel: Teamet råder kun over et af de Ferrari-udviklede hydrauliske baghjulsophæng, og det var i denne weekend monteret på franskmanden bil.

Det hydrauliske baghjulsophæng ’sænker’ bilens bagende marginalt på langsiden. Når bagenden sænkes, bliver vingerne mindre stejle, og den lavere vindmodstand giver højere topfart.

Det handler som altid i Formel 1 om små marginaler, men selv de få millimeters justering af bagenden betød på højfarts-banen Spa-Francorchamps en forskel i topfart på seks-syv km/t.

Grosjeans topfarts-fordel sikrede ham et forspring på et par tiendedele sekund under træningen og i den første Q1-kvalifikation.

Men da det virkelig gjaldt i Q2 greb Magnussen dybt i kassen med råtalent, og slog franskmanden med 6/100 sekund.

Det var først og fremmest denne præstation, der definerede Magnussens weekend i Spa-Francorchamps.

I løbet mistede han i det kaotiske første sving ottendepladsen til Grosjean, og faldt så som sædvanlig ned gennem rækkerne på grund af dækproblemer.

Det var også tydeligt han manglede topfart, for omgang efter omgang mistede han placeringer på langsiden.

Det var imponerende, at han alligevel holdt motivationen højt, og med en flot slutspurt, da dækkene endelig begyndte fungere, kæmpede han sig forbi Grosjean til en slutplacering som nummer 12.

Det var endnu en weekend, hvor Magnussen fik det optimale ud af den temperamentsfulde Haas VF19. Som sædvanligt gælder min karakter ikke bilen (eller dækkene!), og hans personlige præstation var til et 8-tal.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden.

Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Spa-Francorchamps, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.