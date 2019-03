David Beckham var et smut i Bahrain til weekendens Formel 1-løb.

Og den engelske fodboldlegende var som altid en populær herre.

TV3 Sports Luna Christofi fangede den tidligere fodboldspiller til en kort snak forud for søndagens løb.

Se det øverst i artiklen.

Det blev en hektisk start på Bahrains Grand Prix, da starten gik kort efter klokken 17 dansk tid.

Her blev der kæmpet intenst om placeringerne, og der blev byttet godt rundt på flere positioner.

Kort efter starten kom Kevin Magnussen da også i problemer og fik svært ved at følge med. Efter 19 omgange lå danskeren som nummer 13 efter at have startet løbet som nummer 6.

Haas-holdkammeraten Romain Grosjean fik en rigtig skidt søndag, da han for andet løb i træk måtte udgå efter bare 19 omgange.