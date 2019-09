Den 18-årige Formel 3-kører Christian Lundgaard fik med to fjerdepladser det bedste ud af en svær weekend i Spa-Francorhamps.

Efter en forfejlet kvalifikation startede han blot fra 14.-pladsen i lørdagens løb, men med en serie fantastiske overhalinger kørte han sig frem til fjerdepladsen.

Glæden over det bemærkelsesværdige resultat blev dog kortvarig, da Anthoine Hubert omkom lørdag eftermiddag i Formel 2-løbet.

Den 22-årige franskmand var ligesom Lundgaard med i Renault Sport Academy, og en god ven af danskeren.

Christian Lundgaard inden Formel 3-løbet i Spa-Francorchamps, hvor han ville ære sin afdøde ven Anthoine Hubert.

Christian Lundgaard meddelte inden starten på søndagens løb, at han håbede et kunne ære sin afdøde ven med et godt resultat.

Fra femte startposition kæmpede han sig helt op som nummer to, men på de sidste omgange faldt den danske Formel 1-lærling tilbage på fjerpladsen.

Med to afdelinger (= fire løb) ligger Lundgaard nu på femtepladsen i den samlede stilling.

Næste afdeling køres allerede i den kommende weekend i Monza i forbindelse med Italiens Grand Prix.