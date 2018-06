Kevin Magnussen og Haas-teamet har brudt tilbage efter det problematiske løb i Monaco for 14 dage siden. Og de nye updates – frontvinge, bargeboards og bund – der introduceres i denne weekend, lever op til forventningerne.

Dét var konklusionen på første træningsdag på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal, hvor Canadas Grand Prix køres søndag.

Kevin Magnussen sluttede dagen på 13.-pladsen, men teamkammerat Romain Grosjeans syvendeplads var mere repræsentativ for den revidere Haas VF18-models potentiale.

»Det godt at få samlet nogle data omkring de nye stumper, vi har på bilen i denne weekend,« sagde Magnussen efter træningen.

»De nye dele har ikke ændret bilens grund-design. Vi prøver bare at få mere downforce uden at ændre alt for meget. Bilens føles som den hele tiden har gjort – bare med mere downforce,« forklarede han.

»Det ser ud som om, det hele opfører sig som forventet. Men i dag kom det også til at handle meget om at få dækkene til at fungere. I FP1 (formiddags-træningen, red.) var det virkelig svært, og vi forstod ikke helt, hvad vi skulle gøre. Men Romain prøvede noget, der var rigtig positivt i FP2, og det vil jeg også prøve i morgen. Så tror jeg på, vi vil være med fremme i feltet,« fortsatte danskeren.

Han lagde ikke skjul på, at det var en travl dag i Haas-pitten, hvor man både skulle arbejde med dækkene og evaluere den redesignede bil

»Det med dækkene bliver sværere af, at vi også skal vurdere de nye updates. Men det er ikke kun os, der havde det svært med dækkene – det er tydeligt, at der er en række kørere og teams, der ikke ligger på deres naturlige plads i feltet. Det understreger, at dækkene er ’tricky’ her.«

I Canada indsætter Pirelli for anden weekend i træk det nye hypersoft-dæk, der er så blødt, at det primært bruges til enkelte, hurtige omgange i kvalifikationen.

»Det handler om at få dækkene til at fungere optimalt på en af de første omgange. Men min hurtigste omgangstid på hypersoft-dækkene kom faktisk på min niende omgang, og det er jo ikke optimalt. Romain satte sin tid på sin anden seriøse omgang,« forklarede Magnussen, der tror på, at han med teamkammeratens ’trick’ kan blande sig i kampen om en plads i Q3 (for de 10 hurtigste i kvalifikationen lørdag).

Magnussen tror også på, at det fulde udbytte af de nye updates først afsløres i et af de kommende løb.

»Banen her i Montreal er jo unik,« siger han. »Den er meget ujævn med langsomme sving og mange langsider. Derfor ved vi endnu ikke helt præcis, hvor gode de nye updates er – vi ved endnu ikke, hvordan bilen opfører sig i hurtige sving. Men på den anden side har den ujævne bane hjulpet os med hensyn til at teste styrken af de nye dele: Og i dag var der ikke noget, der faldt af bilen,« sagde han.

Romain Grosjean var også tilfreds.

»Det positive er, at vores nye update lever op til forventningerne og øger bilens downforce,« sagde han efter træningen, som han sluttede med et højfarts-sammenstød med et murmeldyr, der blev dræbt på stedet

»Det var synd for den nye frontvinge. Og det var selvfølgelig synd for murmeldyret!,« kommenterede franskmanden. Med et begrænset reservedelslager var Haas-kørerne inden træningen advaret om ikke at ødelægge noget, men Grosjean kunne ikke undgå at ramme murmeldyret, der skadede fronten voldsomt.

»Vi har heldigvis en ekstra af de nye frontvinger,« sagde han.

Max Verstappen (Red Bull-Renault) satte dagens hurtigste tid, 13/1000 sekund foran Kimi Raikkonen (Ferrari).