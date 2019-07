Mere end tre timer.

Så lang tid gik der, før FIA – Fédération Internationale de l'Automobile – besluttede sig for ikke at straffe Max Verstappen for overhalingen, han satte ind på Charles Leclerc i Østrigs Grand Prix.

Overhalingen endte med at sikre Verstappen sejren, men både fans, team og kørere blev holdt hen i mere end tre timer, før det blev besluttet ikke at røre ved Verstappens sejr.

Og det er under al kritik, hvis man spørger racerkører Ronnie Bremer.

Verstappen fejrer sejren på toppen af podiet. Ved siden af ham står Charles Leclerc, der blev nummer to.

»Der var ikke noget galt med den overhaling overhovedet, så jeg kan slet ikke forstå, man er over tre timer om at tage sådan en beslutning. Det er bare under al kritik,« fortæller han i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Det var med få omgange tilbage af løbet, at Max Verstappen satte sit angreb ind på Charles Leclerc og Ferrari. Overhalingen lykkedes, selvom der kortvarigt var kontakt mellem bilerne.

Men FIA valgte at tage situationen op til nærmere undersøgelse efter løbet for at vurdere, om Verstappen havde gjort noget galt. Men det havde han ifølge B.T.'s Formel 1-korrespondent ikke.

»Den epsiode skulle aldrig nogensinde have været behandlet af dommerne. Det var rent racerløb. Overhalingen var fuldstændig ren, og Leclerc lavede en fejl ved at give plads på indersiden, og det skal man aldrig gøre,« slår Peter Nygaard fast.

FIA blev kritiseret af flere kørere på grund af den langsomme beslutning vedrørende Verstappen og Leclerc, og for Ronnie Bremer ligger et af problemerne ved FIA blandt andet i, at de tager de forkerte hensyn, når det kommer til Formel 1 som sport.

Hør selv, hvad han siger om episoden og FIA's beslutningsproces, i podcasten nederst i artiklen. I den seneste udgave af K-Magazine kan du høre både Peter Nygaards og Ronnie Bremers analyse af Verstappens overhaling på Leclerc.