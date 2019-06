Ferrari accepterer ikke den straf, der kostede Sebastian Vettel sejren i Canadas Grand Prix.

Holdet har tænkt sig at appellere den tidsstraf, han fik i løbet.

Dermed er dramaet fra Formel 1-grandprixet, hvor Lewis Hamilton endte som vinder, er måske langt fra forbi.

Sebastian Vettel krydsede ellers mållinjen først i den canadiske storby, men undervejs i løbet fik han en straf på fem sekunder for sin kørsel i en duel med netop Lewis Hamilton.

I den hård placeringskamp mellem rivalerne var tyskerens bil på et tidspunkt uden for banen. Se episoden øverst i artiklen

Reglementet foreskriver, at kørerne skal køre sikkert, når de bugserer bilen tilbage på banen, og det var ifølge løbets stewards ikke tilfældet. Her mente man, at Lewis Hamilton blev presset ud af banen.

Ferrari har 96 timer til at indsamle beviser til en eventuel appelsag.

Formel 1-reglerne foreskriver dog også, at straffe givet undervejs i et løb faktisk ikke kan appelleres.

Sebastian Vettel var allerede undervejs i løbet meget frustreret, da han fik beskeden om straffen.

»Hvor skulle jeg ellers køre hen?« spurgte han.

Efter løbet var han også frustreret. Først stak han af. Siden vendte han tilbage til de officielle gerninger med fejring på podie og interviews. Først byttede han dog rundt på de skilte, der traditionen tro markerer, hvem der er blevet nummer et og to.

»Jeg havde et fantastisk løb, og stewardernes angørelse var for hård. Jeg kunne ikke se, hvor han (Lewis Hamilton, red.) var, og jeg havde travlt med at forsøge at holde min bil på banen, så jeg ikke kørte galt. Jeg prøved eikke at presse ham ud med vilje,« sagde Sebastian Vettel:

»Vi fortjente sejren, og jeg har en fornemmelse af, at de fleste tilskuere her er enige med mig.«

I stedet kunne Lewis Hamilton lade sig hylde for sin femte sejr i denne sæson, og den forsvarende verdensmester fører allerede VM-stillingen sikkert.

Næste Formel 1-løb køres 23. juni i Frankrig.