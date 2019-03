Daniel Ricciardo er kendt som én af de mere karakteriske racere i Formel 1-feltet.

Men nu er han også kendt som Danny Avocado.

For da Formel 1-cirkusset for nyligt kørte i Melbourne i Australien blev den fem-årige australske fan Louis Pope spurgt, hvem hans yndlingskører var.

Svaret lød: 'Danny Avocado', mens han mente Daniel Ricciardo.

Nice to meet you, Mr Avocado #F1 #AusGP @danielricciardo pic.twitter.com/HBeEXalqcY — Formula 1 (@F1) 16. marts 2019

Senere får den unge fan lov at møde Danny Avocado - eller hvad han nu hedder - iscenesat af Formel 1s eget medie.

Under mødet holder Louis Pope da også fast i en avocado, mens Daniel Ricciardo morer sig over mødet med den unge fan, der drømmer om selv at blive Formel 1-kører en dag.

Det var dog ikke kun Ricciardo selv, der morede sig over det nye kælenavn.

Også mesterkøreren Lewis Hamilton gjorde grin med Danny Avocado.

Avocado+Ham



@13thwitness pic.twitter.com/K8lIPuQ8zY — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21. marts 2019

»Skinke + Avocado,« skriver Hamilton i et tweet med reference til sit eget efternavn der indeholder ordet 'ham', som er engelsk for skinke.

Ricciardo havde et dårligt løb i Australien, hvor han måtte udgå.