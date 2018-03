Kevin Magnussen og Haas-teamet er blevet idømt en bøde, fordi holdet sendte danskeren ud med en farlig fejl på bilen efter det skandaløse pitstop midt i løbet. Læs selv dommen nederst i artiklen,

Nedturen bare fortsætter for 25-årige Kevin Magnussen og hans amerikanske Haas-team efter Australiens Grand Prix søndag morgen dansk tid.

Kevin Magnussen måtte på ulykkelig vis parkere sin bil fra fjerdepladsen midt i løbet, fordi et af hans baghjul sad løs efter det, der burde have været et ellers rutinemæssigt og harmløst pitstop.

Der har været usikkerhed om årsagen, men det står nu klart, at det VAR i forbindelse med danskerens pitstop, at den ærgerlige fejl opstod. Det bekræftede først Haas' teamchef Günther Steiner over for TV3 Sport, og nu slår en rapport fra dommertårnet det fuldstændig fast.

Haas-teamet er nemlig blevet kendt skyldig i en såkaldt 'unsafe release', hvilket er et brud på regelsættets artikel 28.13.c. Her straffes holdet for at sende en potentiel farlig bil ud på banen, hvor den udgør en sikkerhedsrisiko for såvel kører som konkurrenter.

Den forseelse blev samtidig en dyr en af slagsen for Haas. Foruden mistede VM-point og dertilhørende million-bonus, så er teamet blevet idømt en bøde på 5000 euro - svarende til omkring 37.000 danske kroner. Det beløb kan så ganges med to, da Romain Grosjeans racer fik samme straf, da han oplevede lignende problemer efter sit pitstop.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean får dog ingen følgestraffe med videre til det kommende Formel 1-grandprix i Bahrain om to uger.

Vinderen i Melbourne blev Ferraris Sebastian Vettel foran Lewis Hamilton hos Mercedes.

Se dommen herunder.