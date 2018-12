»Han er den vigtigste nøgleperson, som en kører har, for de to skal stole på hinanden.«

Sådan siger racerkører Ronnie Bremer om en Formel 1-kørers personlige ingeniør, det man også kalder en race engineer.

For Kevin Magnussen har den personlige ingeniør indtil for nylig heddet Giuliano Salvi, men det samarbejde er nu slut, og italienske Salvi rykker til Ferrari, hvor han tidligere har været. Og samarbejdet mellem Magnussen og Salvi er der delte meninger om.

»Jeg synes, det er godt for Kevin Magnussen, at han (Salvi, red.) er væk. Han er en dygtig ingeniør på nogle måder, men der er også nogle gange, hvor han slet ikke har formået at få strategien ind på Kevin,« siger Ronnie Bremer.

Men Salvi har ikke desto mindre spillet en vigtig rolle for Kevin Magnussen, og deres samarbejde hos Haas har også vist sig effektivt.

»Det handler om at tale samme sprog, og det kan være svært, hvis man ikke finder nogle fælles termer. Det synes jeg, Kevin Magnussen og Salvi fandt hurtigt, og det er en af grundene til, at samarbejdet var så effektivt,« siger B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og tilføjer:

»Den personlige kemi er vigtig i forholdet mellem kører og race engineer, for ingeniøren skal omsætte kørerens fornemmelser, når han kører ude på banen.«

En race engineer udgør én af mange folk, der render rundt i garagen hos et Formel 1-hold og arbejder på at få det mest optimale ud af en kører og hans bil, og derfor er en kører og særligt hans race engineer gensidigt afhængige af hinanden.

Denne gang kigger K-Magazine på dem, der render rundt i garagerne i Formel 1 og får det hele til at spille. For hvor vigtig er den personlige ingeniør egentlig for en kører? Og hvilke mennesker har betydning for en kørers præstationer?

Men hvorfor er forholdet til folkene i garagen og særligt til den personlige ingeniør så vigtigt for en Formel 1-kører?

Det diskuteres der i studiet i denne udgave af K-Magazine, hvor dagens gæster også kigger nærmere på Kevin Magnussens personlige træner, Jakob Hovgaard, og hans rolle for danskerens præstationer på banen.

»Det er super vigtigt at have et godt hold omkring sig. Vi glemmer det lidt nogle gange, når vi ser det på fjernsynet, hvor det altid er køreren, det handler om,« siger Ronnie Bremer og tilføjer:

»Hvis du ikke har teamet bag dig, så kan du ikke perfome. Og det er der måske også mange kørere, der glemmer. Det er et team, der vinder.«

For Kevin Magnussen har den personlige ingeniør indtil for nylig heddet Giuliano Salvi, men det samarbejde er nu slut, og italienske Salvi rykker til Ferrari, hvor han tidligere har været.

Ronnie Bremer kalder det en symfoni i sig selv at få alle folkene på et Formel 1-hold til at spille sammen.

»Hvis samarbejdet ikke virker, så går det knap så godt,« siger Ronnie Bremer.

Og hvis der opstår splid mellen en kører og hans race engineer, kan det få store konsekvenser for præstationerne på banen.

»Det kan få enorm betydning, og det er ikke kun i forholdet fra kører til race engineer, men fra kører til forskellige dele af teamet,« siger Peter Nygaard.

»Jeg tror, det er en stor del af forklaringen på, at Magnussen har klaret sig så godt hos Haas. Han har klikket med det hold.«

