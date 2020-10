Når det om kort tid bliver officielt, at Kevin Magnussen ikke skal køre Formel 1 i 2021, starter jagten på et nyt racer-job.

Der har længe været sonderinger bag kulisserne, og Magnussen kigger først og fremmest på to serier.

Den første: IndyCar.

Den amerikanske serie har førsteprioritet for Magnussen. Der er tale om Formel 1-lignende biler, men det tekniske og økonomiske niveau er betydeligt lavere. Kevin Magnussen har tidligere udtalt sig begejstret om IndyCar-serien og de såkaldte 'road-courses' – baner der minder om dem, der bruges i Formel 1.

Men fire af 2021-mesterskabets 17 løb afvikles på såkaldte 'speedways' – store oval-baner med svimlende hastigheder. Her har danskeren ingen erfaring, og han står i givet fald foran en stejl indlæringskurve. Oval-racing er en speciel stilart med et ikke ubetydeligt risikomoment. Mens Formel 1 har haft en dødsulykke i de sidste 25 år, er otte kørere omkommet i IndyCar.

Kørerne i IndyCar er primært amerikanere, og standarden er betydeligt lavere end i Formel 1. Der er i dag ingen kørere, der bruger IndyCar som et springbræt til Formel 1, men en række kørere, der af den ene eller anden grund er røget ud af Formel 1, har kunnet fortsætte karrieren i IndyCar.

Svenske Marcus Ericsson, der debuterede i Formel 1 sammen med Kevin Magnussen i 2014, har kørt IndyCar siden 2019. Andre tidligere Formel 1-kørere i IndyCar er Takuma Sato, Max Chilton og Sebastien Bourdais.

Fernando Alonso, der næste år gør comeback i Formel 1, har et par gange forsøgt sig i seriens absolut største løb, Indy 500.

Alle teams kører med identiske Dallara-biler og enten Honda- eller Chevrolet-motorer. De fleste pladser i 2021-feltet er allerede besat, og næsten alle teams forventer, at kørerne medbringer sponsorer.

Sæsonstart: 7. marts 2021 – St. Petersburg (USA)

Planlagte løb: 17

Højdepunkt: Indy 500, 30. maj

Regerende mester: Josef Newgarden

Tv: Viasat har de danske rettigheder til IndyCar

Tidligere danskere i IndyCar: Jan Magnussen, Ronnie Bremer

Den anden: Sportvogns-VM

VM-serien for sportsvogne (World Endurance Championship – WEC) afvikles som langdistanceløb, hvor to eller tre kørere deles om hver bil. Feltet er inddelt i flere klasser, men kun klassen for de største biler, der også vinder løbene generelt, synes interessant for Magnussen.

Mens der i Formel 1 er mest fokus på kørertitlen, er WEC primært et mesterskab for teams.

Da Kevin Magnussen i 2015 mistede sin plads i McLaren-teamet og var tæt på at ryge ud af Formel 1, imponerede han det daværende Porsche LMP1-team ved en test i Spanien.

WEC har været kriseramt i flere år. En række bilfabrikker har trukket sig ud, og i de seneste sæsoner har Toyota været eneherskende.

2021 er en mellemsæson for mesterskabet inden et helt nyt reglement, hvor de nuværende LMP1-prototyper afløses af såkaldte 'Hypercars'.

Ligesom i IndyCar har en række tidligere Formel 1-kørere fortsat karrieren i WEC.