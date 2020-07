Kevin Magnussen og Haas-teamet blev sent søndag straffet for at have ført en ulovlig samtale over radioen.

En straf, der nu bliver heftigt diskuteret af fans, kommentatorer og kollegaer.

Samtalen, hvor Haas rådede danskeren til at køre i pit, blev af dommerpanelet takseret til 10 straf-sekunder for brud på artikel 27.1 i det sportslige regelsæt, der siger, 'at køreren skal køre bilen alene og uden nogen form for hjælp'.

Dommerne vurderede, at Haas hjalp Kevin Magnussen med at køre raceren, da de opfordrede ham til at gå i pit og skifte til tørvejrsdæk.

Og det var en helt rigtig straf, vurderer John Nielsen, Formel 1-ekspert hos TV3 Sport.

»Straffen er helt regulær. Det er teamet, der dummer sig,« siger han til B.T.

Straffen kostede Kevin Magnussen et enkelt VM-point og en plads som nummer 10 i stedet for hans hårdt tilkæmpede niendeplads i Ungarn.

Artikel 27.1 blev indført i 2017 for i højere grad at lade det være op til køreren at køre bilen og minimere indflydelsen fra ingeniørerne i pitten.

John Nielsen og Jan Magnussen er uenige om rigtigheden af den straf, som ramte Kevin Magnussen efter Ungarns Grand Prix. (arkrivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere John Nielsen og Jan Magnussen er uenige om rigtigheden af den straf, som ramte Kevin Magnussen efter Ungarns Grand Prix. (arkrivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Derfor kan straffen ikke komme som en overraskelse for Haas eller Kevin Magnussen, mener John Nielsen.

»De vidste godt, at de ikke måtte sige det, de gjorde. Så straffen er helt klar. Det er teamets ledelse, der i mine øjne har dummet sig,« siger John Nielsen og tilføjer:

»De skulle have talt sammen om det, inden de kørte ud.«

Opfattelsen af straffens rigtighed er dog en helt anden hos Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, der selv er racerkører og tidligere har kørt Formel 1 for McLaren og Stewart Ford.

»Det er ikke en fair straf, og de brød i mine øjne ingen regler,« siger Jan Magnussen og fortsætter:

»Jeg kan godt forstå, at reglen er blevet indført, men et strategi-kald burde være frit. Jeg tror ikke, at det var meningen, at reglen skulle slå ned på sådan noget som det her.«

Kevin Magnussen var godt kørende søndag i Ungarn, hvor han kæmpede med ellers hurtige Racing Point helt fremme i feltet. (Joe Klamar/Pool via REUTERS) Foto: POOL Vis mere Kevin Magnussen var godt kørende søndag i Ungarn, hvor han kæmpede med ellers hurtige Racing Point helt fremme i feltet. (Joe Klamar/Pool via REUTERS) Foto: POOL

Det er ikke kun Jan Magnussen, der stiller spørgsmålstegn ved dommernes brug af artikel 27.1.

Det samme gør den respekterede Formel 1-kommentator Gary Anderson.

I magasinet Racer kalder han reglen for 'latterlig' og lægger vægt på, at den ødelægger løbet ved at stække alle muligheder for at skabe overraskende udviklinger i løbet.

Jan Magnussen, hvis sympati helt logisk er hos Kevin Magnussen, ærgrer sig på sin søns vegne.

»Det er supertrist, for Kevin fortjente hvert et point, han fik i løbet. Er du gal, han er dygtig.«

»Jeg ved godt, at Kevin er god. Men jeg er vildt imponeret over, hvordan han klarede det. Altså, han trak jo fra Charles Leclerc i en Ferrari,« siger Jan Magnussen.

Selv om Kevin Magnussen har stået på sejrspodiet tidligere og har kørt langt bedre placeringer hjem i Formel 1, var indsatsen i Ungarn i en liga for sig.

»Det er helt klart én af Kevins bedste præstationer nogensinde. Hver eneste omgang var han på. Hvis Haas og Kevin er skuffede i dag, så forstår jeg det godt. Der var ikke en finger at sætte på dem i Ungarn,« slår Jan Magnussen fast.

John Nielsen er trods sit syn på straffen enig i, at Kevin Magnussen kørte et umanérligt flot løb søndag eftermiddag.

»Kevin kørte sin chance, og han gav en rigtig god anbefaling af sig selv videre til den kommende sæson,«

B.T. har forsøgt at få en kommentar til straffen fra både Kevin Magnussen og Haas. Men ingen af dem har endnu besvaret B.T.s henvendelse.