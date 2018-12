Jan Magnussen og Tom Kristensen har begge holdt godt øje med Kevin Magnussens sæson i Formel 1.

Nu gør de to danske racerlegender status.

Tom Kristensen har igen i år både været fast Formel 1-kommentator hos Viasat Sport og Formel 1-dommer ved udvalgte løb. Og her har den ni-dobbelte Le Mans-vinder fulgt Kevin Magnussens kørsel tæt.

»Det var en både god og stærk sæson fra Kevin. Første halvdel var fremragende, og derfor blev forventningerne fortjent høje,« siger Tom Kristensen til B.T.

Kevin Magnussen leverede især gode præstationer i foråret, mens han efter sommerpause stod mere i skyggen af teamkammeraten Romain Grosjean hos Haas.

Og netop Kevin Magnussens efterår er noget, som Tom Kristensen hæfter sig ved.

»Efteråret blev desværre mindre fremragende, men det var fedt, at han sluttede af med point i både Brasilien og Abu Dhabi,« konkluderer den danske Le Mans-konge.

Han glæder sig med baggrund i fremgangen hos såvel Kevin Magnussen som Haas-teamet til den kommende Formel 1-sæson.

»Jeg glæder mig til at følge udviklingen fra start i 2019, hvor potentialet beviseligt er der fra Haas, hvor udsvingende bør blive mindre,« siger Tom Kristensen.

Kevin Magnussen grundlagde som sagt sin gode sæson og samlede 9. plads i VM-stillingen i sæsonens første halvdel.

Nu fortæller Kevin Magnussens far, racerkøreren Jan Magnussen, hvad der ifølge ham er primær årsag til sønnens umiddelbare formnedgang.

»Kevin starter enormt stærkt og er også stærk over for Grosjean, der kæmper lidt med sit set up. Der kommer så en stor aerodynamisk opdatering af bilen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at Grosjean får overhånden, men han bliver i hvert fald mere tilpas. Og så bliver han lidt svær at have med at gøre - specielt i kvalifikationen,« forklarer Jan Magnussen til B.T., der selv kørte Formel 1 i midten af 1990'erne for McLaren og Stewart Ford-teamet.

»Det er den opdatering af bilen, der kommer, og som gør, at Grosjean kan køre, som han har lyst til, mens Kevin må gå på kompromis med sin kørestil. De har meget forskellig kørestil, og de vil have forskellige ting på bilen. Og så fik de en halv sæson hver,« siger Jan Magnussen og tilføjer:

»Men man må bare erkende, at Grosjean er stærk over en enkelt omgang, men Kevin er stadig stærkest i løbene.«

Jan Magnussen var senest med Kevin Magnussen til Formel 1 ved sæson-finalen i Abu Dhabi.

Og her oplevede Jan Magnussen, at der nu står en helt ny respekt om Kevin Magnussen som etableret Formel 1-kører.

»Jeg er fantastisk stolt. Det, jeg er mest glad for, er, at han har sat sig fast i Formel 1, og at folk respekterer ham. Det er fedt at se,« siger Jan Magnussen.

Han erkender dog, at det ikke er alle i Formel 1, som er lige begejstrede for hans 26-årige søn.

Her peger Jan Magnussen selv på den afgående Formel 1-stjerne Fernando Alonso, som Kevin Magnussen har haft flere sammenstød med i de seneste år.

»Det hele er mere afslappet omkring ham, og Kevin har skabt sig et navn i paddokken, hvor han er meget vellidt. Det kan godt være, at Fernando Alonso ikke kunne lide ham - men skide være med det,« konstaterer Jan Magnussen.

Selvom det ikke blev til podiepladser eller sejre, som Kevin Magnussen går og længes så meget efter, mener Jan Magnussen, at Haas-køreren skal være tilfreds med sit 2018.

»Jeg er meget tilfreds med hans sæson, og det bør Kevin også være,« siger Jan Magnussen.