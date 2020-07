18-årige Frederik Vesti scorede lørdag formiddag karrierens hidtil største triumf, da han på Red Bull Ring i Østrig vandt tredje afdeling af FIA´s Formel 3-mesterskab.

Den danske teenager startede fra pole position og tog omgående føringen.

Et massivt regnvejr sendte flere konkurrenter af banen, men Vesti havde hele tiden fuld kontrol over løbet. Efter 14 af de planlagte 24 omgange var forholdene så kaotiske, at løbet blev afbrudt, og bilerne sendt tilbage til pitten.

Da der ikke var udsigt til, at regnen ville stoppe, besluttede dommerne, at løbet ikke skulle genoptages, og Vesti blev udråbt til vinder.

Det er Vestis første sæson i mesterskabet, der de seneste år har sendt kørere som Charles Leclerc, Esteban Ocon og Lando Norris i Formel 1.

Vesti, der har Kevin Magnussens tidligere manager Dorte Riis i baglandet, er endnu ikke associeret med et Formel 1-team.

Red Bull har vist interesse, og hans Formel 3-team, Prema, arbejder traditionelt sammen med Ferrari.

Fjerde afdeling af FIA´s Formel 3-mesterskab afvikles søndag på Red Bull Ring. Her starter Vesti efter lørdagens sejr fra ottende position.