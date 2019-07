Rich Energy findes ikke mere.

Firmaets ejer, William Storey, har valgt at sælge sin aktiemajoritet efter flere dages kontrovers med Kevin Magnussens Formel 1-hold, Haas.

Mediet Formulaspy skriver, at William Storey i samme forbindelse er trådt tilbage som formand, og at energidrikken skifter navn.

Således er Rich Energy blevet til Lightning Volt.

William Storey founder of @rich_energy has sold his majority stake in the legal entity of Rich Energy Ltd to a third party. This was in disgust at conduct of duplicitous minority stakeholders. In the words of @Schwarzenegger he'll be back!#richenergy #F1 #nobull #williamstorey pic.twitter.com/wvjRBAIqx9 — Rich Energy (@rich_energy) 16. juli 2019

Det bekræftes af Rich Energy på Twitter, der uddyber, at aktiemajoriteten er solgt til en tredje part.

'Det sker i græmmelse over adfærden hos tvetydige minoritetsaktieholdere,« skriver Rich Energy.

Matthew Bruce Kell er navnet på firmaets nye direktør.

Nyheden kommer efter flere dages mærkværdige skriverier involverende William Storey, Rich Energy og Haas.

Kevin Magnussen, Romain Grosjean, William Storey og Guenther Steiner, da man præsenterede Haas-raceren for 2019. Foto: John Sibley Vis mere Kevin Magnussen, Romain Grosjean, William Storey og Guenther Steiner, da man præsenterede Haas-raceren for 2019. Foto: John Sibley

Onsdag meddelte Rich Energy på Twitter, at man havde valgt at trække sit sponsorat med Kevin Magnussens Formel 1-hold på grund af for mange dårlige resultater hen over de seneste måneder.

Det historie blev afvist af flere aktieholderne i Rich Energy, mens de samtidigt kom frem, at de havde forsøgt at fravriste William Storey magten i firmaet.

Haas var også ud og afvise, at William Storey havde trukket Rich Energy ud fra Formel 1-holdet - men det påstod William Storey via Rich Energys Twitter-side var en løgn.

Rich Energy offentliggjorde et dokument, hvor det påstås, at Haas havde accepteret Rich Energys opsigelse af kontrakten med Haas, men at Formel 1-holdet havde søgt om erstatning for de 35 millioner pund (291 millioner kroner), Rich Energy havde aftalt at betale til og med 2021.