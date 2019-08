Forår eller efterår?

For de fleste mennesker er det ensbetydende med to forskellige årstider. Men for Formel 1-kører Kevin Magnussen er det også forbundet med de to halvdele af Formel 1-sæsonen.

Og skal man gisne lidt om den kommende efterårssæson for danskeren, er der noget, der kan tyde på, at den danske Haas-kører muligvis får det svært. Og der er særlig én grund til, at Haas kan få det rigtig svært i efteråret.

Kevin Magnussen har i tidligere sæsoner som Formel 1-kører haft tendens til at dykke i formkurven, når efteråret har ramt Formel 1-sæsonen, og når man kører i et lille team som Haas, bliver forholdene ikke nemmere. For det amerikanske hold har ikke uendelige ressourcer til at udvikle på bilen.

»Vi kan sagtens frygte, at det bliver skidt (i efteråret, red.), ikke mindst fordi Haas ikke er kommet til bunds i de problemer, de har med bilen og primært med dækkene.«

»Samtidig dykker Haas jo også i løbet af sæsonen, fordi de er et lille team. De udvikler ikke bilen, for de er allerede godt i gang med 2020-bilen og har så ikke ressourcer til at blive ved med at sætte alt ind på 2019-bilen,« foræller B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan lytte til længere nede i artiklen.

De store Formel 1-teams, der har mange flere penge og ressourcer, har både mulighed for at udvikle på den aktuelle racer og samtidig sætte alle sejl ind på at udvikle den kommende sæsons bil.

Men det har Haas ikke, fordi teamet ikke er større, end det er.

Ikke desto mindre er Peter Nygaard relativt optimistisk på Haas' og Kevin Magnussens vegne. For, som han siger, kan det ikke blive ret meget værre i forhold til VM-stillingen.

»Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at det bliver værre, for Williams er så langt bagefter, og det er det eneste hold, der ligger bag dem,« slår Nygaard fast og understreger:

»Jeg tror, at Kevin (Magnussen, red.) vil blive ved med at levere som den bedste Haas-kører. Nu skal de lige finde den rigtige opsætning af bilen, men jeg ser ikke nogen grund til, at Romain Grosjean skal gå forbi ham.«

Når Formel 1 vender tilbage efter sommerpausen, går det løs på Spa i Belgien, og du kan som altid følge med her på bt.dk.