Der er gang i kørerrokaden i Formel 1 i øjeblikket.

Esteban Ocon får et sæde hos Renault i sæsonen 2020. Det bekræfter Renault torsdag.

Den franske racerkører skal gøre Daniel Ricciardo selskab og erstatter dermed tyske Nico Hülkenberg.

Rygterne om udskiftningen begyndte allerede at florere tidligere på ugen, og torsdag blev det så bekræftet, at Ocon har skrevet en toårig kontrakt med det franske team.

Den store kørerrokade, der allerede blev tændt godt op under i løbet af sommerens 'silly season', er dermed i fuld gang, og flere og flere navne begynder at falde på plads.

Torsdag blev det også meldt ud, at Valtteri Bottas fortsætter hos Mercedes, og at Kevin Magnussen er garanteret et sæde hos Haas i sæsonen 2020.

Dermed opstår der for alvor spekulationer om, hvem der bliver danskerens holdkammerat næste sæson.

Romain Grosjean, der kører hos Haas denne sæson, er stadig i spil til sædet i 2020, men andre kørere er også inde i billedet til at blive makker med Kevin Magnussen.

Nico Hülkenberg har i et stykke tid været et af de navne, der blev talt varmt om som mulig Haas-kører.

Og det navn er kun blevet endnu varmere med den endelige bekræftelse af Ocons plads hos Renault, og fordi Hülkenberg i øjeblikket står uden et sæde i næste sæson.

Romain Grosjean har kontraktudløb med Haas efter sæsonen 2019.

Men spørgsmålet om, hvem der bliver Kevin Magnussens makker hos Haas i 2020, må vi vente svar på lidt endnu.