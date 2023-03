Lyt til artiklen

Der er al mulig grund til at glæde sig, hvis man holder med Kevin Magnussen, når Formel 1-sæsonen begynder i weekenden i Bahrain.

Den danske racerstjerne står nemlig stærkere før sæsonen, end han nogensinde har gjort.

På flere afgørende parametre har det aldrig set bedre ud for Kevin Magnussen. Det vurderer Viaplays eksperter Luna Christofi, Nicolas Kiesa og Tom Kristensen.

I udlandet har Formel 1-eksperterne også et godt øje til Haas og Magnussen.

Kevin Magnussen har alle muligheder for at få en fremragende sæson i Formel 1. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Kevin Magnussen har alle muligheder for at få en fremragende sæson i Formel 1. Foto: GIUSEPPE CACACE

»Det er hans stærkeste udgangspunkt nogensinde,« mener Luna Christofi.

»Jeg vil være fræk og sige, at det bliver den bedste Haas-racer, Kevin nogensinde har kørt,« lyder det fra Nicolas Kiesa.

Formel 1-eksperterne peger på flere vigtige forbedringer hos Haas som årsag til optimismen.

For første gang går holdets budget helt op til budgetloftet takket være en ny kæmpeaftale med det amerikanske firma Moneygram.

Det betyder, at Haas har langt bedre forudsætninger for at opgradere bilen i løbet af sæsonen – og dermed være konkurrencedygtig selv sent i sæsonen, vurderer Nicolas Kiesa.

Samtidig har Ferrari, der leverer motorer til Magnussens hold, bygget en langt bedre motor end sidste år.

»Når Ferrari gør det godt, gør Haas det også. Der er alle de rigtige forudsætninger til, at der ryger flere point på tavlen for Haas. Der er ingen undskyldninger,« siger den nidobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen.

Og så er der Magnussens nye holdkammerat Nico Hülkenberg, der ifølge Luna Christofi bliver danskerens sværeste holdkammerat nogensinde. Men det presser kun danskeren til at blive endnu bedre.

Formel 1-sæsonen starter denne weekend i Bahrain. Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Formel 1-sæsonen starter denne weekend i Bahrain. Foto: HAMAD I MOHAMMED

»Vi ser Kevin på podiet i år. Han er så dygtig og rutineret, at han ved, hvordan han griber chancen. Det er det allersværeste. Det kan han nu. Den dag, hvor podiet er inden for rækkevidde, fordi det regner og de andre kører i hegnet, der er han der,« siger Luna Christofi, der spår Haas til at skifte sidste sæsons ottendeplads i konstruktørmesterskabet ud med en sjetteplads.

Nicolas Kiesa vover pelsen og sætter dem endnu højere i Formel 1s hakkeorden.

»Haas bliver nummer fem eller seks. De klarer sig bedre end sidste år. Jeg bliver overrasket, hvis ikke Kevin eller Hülkenberg jævnligt kører i top-10,« siger han.

I udlandet peger både Sky Sports-ekspert Ted Kravitz og The Race-ekspert Gary Anderson på Haas som det sjettebedste hold.

»Med fare for at lyde som en plade med et hak i, så bliver det her den mest spændende og tætteste sæson, vi nogensinde har set,« mener Kiesa.

Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet kæmper om årets første sejr i Bahrain. Løbet starter klokken 16, og du kan følge det live på bt.dk, hvor du også kan læse B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation umiddelbart efter løbet.