Langt om længe kom der point på VM-kontoen hos Haas.

På trods af en tidsstraf, der kostede en placering i det endelige slutresultat, så havde Kevin Magnussen en ret god dag i Formel 1-bilen i søndagens grandprix i Rusland.

Danskeren kørte nemlig et flot strategisk løb med en bil, der for én gangs skyld så ud til at fungere et langt stykke hen ad vejen. Men weekendens lille succesoplevelse i pointene kommer ikke uden problemer.

For der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det rent faktisk gik så godt for Kevin Magnussen i Rusland, fortæller B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Günther Steiner har masser at se til ude i paddocken, når der køres Formel 1. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Günther Steiner har masser at se til ude i paddocken, når der køres Formel 1. Foto: ANTON VAGANOV

»Haas var jo relativt konkurrencedygtige (i Rusland, red.) for én gangs skyld, og det var dejligt at se. De trængte til noget positiv energi og en succesoplevelse. Problemet er bare, der er ingen, der forstår hvorfor.«

»Det er ikke så længe siden, vi sad her og snakkede om, at Haas-raceren er god i de her langstrakte sving, hvor man får varme i dækkene, og hvis der er noget, den hader, så er det vinkelsving. Og nu har vi lige været på de to baner, hvor der måske er allerflest vinkelsving i hele kalenderen, Singapore og Sochi, hvor den (raceren, red.) faktisk har været bedre, end den har været hele eftersommeren. Så der er ingen, der forstår det,« fortæller Peter Nygaard.

Og selv om man ikke altid skal male fanden på væggen, men i stedet bare nyde succesoplevelserne, når de er der, så er det alt andet lige et problem, at Haas ikke selv kan finde ud af, hvad de egentlig har gjort rigtigt.

»Nu kommer vi til Suzuka, hvor der er mange af de her hurtige sving, hvor der skulle komme varme i dækkene, og der frygter jeg, at de (Haas, red.) bare ligger helt nede bagved, for nu virker bilen bare på en anden måde, og ingen forstår hvorfor,« lyder det fra Peter Nygaard.

Kevin Magnussen scorede gode point til VM-kontoen, men han måtte også lige tage til takke med en straf på fem sekunder for en personlig fejl. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Kevin Magnussen scorede gode point til VM-kontoen, men han måtte også lige tage til takke med en straf på fem sekunder for en personlig fejl. Foto: ANTON VAGANOV

I Haas har man også allerede nu vendt meget af sit fokus mod udviklingen af 2020-modellen, og der er derfor heller ikke stor sandsynlighed for, at teamet på noget tidspunkt for alvor bliver klogere på deres 2019-racer.

Magnussen sluttede løbet i Rusland som nummer otte, men endte som nummer ni efter tidsstraffen.

Selv var Kevin Magnussen ikke tilfreds med straffen på fem sekunder, og efter løbet kaldte han også beslutningen for noget 'bullshit'.

Næste løb køres på Suzuka-banen i Japan, og du kan følge både træningen, kvalifikationen og løbet på bt.dk.