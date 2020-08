Kevin Magnussens britiske grandprix på Silverstone sluttede allerede på første omgang. Efter endnu en kanonstart var han oppe på 12.-pladsen, men han lavede en lille fejl næstsidste sving.

Alexander Albon (Red Bull) så muligheden og forsøgte at dykke inden om. Det resulterede i et sammenstød, der sendte danskeren ud i barrieren.

»Det var en ærgerlig start på et løb, jeg tror kunne være endt rigtig godt. Der er ikke så meget at sige til det – det var et uheld, og den slags sker i racing,« sagde Magnussen efter løbet.

»Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi stødte sammen. Jeg har ikke set det på TV, men jeg forventede ikke, han var der. Jeg kom dårligt igennem sving 17, men troede ikke, han ville være på indersiden i sving 18, hvor det er svært for to biler at køre gennem samtidig. Det var et optimistisk forsøg, men som sagt: Jeg har ikke set det, så jeg skal ikke begynde at give nogen skylden,« fortsatte Magnussen.

Han var dybt frustreret, for på en bane, hvor Haas-raceren ikke var tillagt mange chancer, så det pludselig lovende ud. Tre af bilerne foran på startgridden blev af forskellige grunde rykket tilbage, og VM-point var ikke længere urealistiske.

»Vi gjorde jo alt, hvad vi kunne: kvalificerede os så højt op som muligt, fik en god start og en god første omgang, hvor jeg vandt et par positioner. Jeg nærmede mig top-10, så jeg er ekstremt skuffet.«

Haas-teamet forsøgte sig ligesom i Ungarn for 14 dage siden med en alternativ strategi, der kortvarigt sendte Magnussens teamkammerat Romain Grosjean i top-fem.

I modsætning til Magnussen i Ungarn, der forsvarede sig godt og leverede et omtrent fejlfrit løb, faldt franskmanden hurtigt ned gennem feltet og sluttede som nummer 16 og næstsidst blandt de kørere, der gennemførte.

I front fortsatte Mercedes sit one team-show, og dominerede løbet fra start til slut. Denne gang var der dog spænding mod slutningen, hvor både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas punkterede. Mens Bottas måtte i pit, og røg helt ud af top-10, reddede englænderen sin næsten trehjulede bil i mål – få sekunder foran Max Verstappen (Red Bull).