Kevin Magnussen leverede et super-resultat ved lørdagens kvalifikation i Melbourne, hvor han kørte 6. bedste omgangstid. Og det fik følelserne til at boble over i Haas-pitten.

Selvom Kevin Magnussens resultat i sig selv var flot, så giver en straf til Red Bulls Daniel Ricciardo Kevin Magnussen et drømme-udgangspunkt som nummer fem i Melbourne.

Resultatet vakte kæmpe jubel i Haas-pitten, hvor Kevin Magnussens personlige løbsingeniør, italieneren Giuliano Salvi, overbragte en følelsesladet hyldest til Kevin Magnussen over teamradioen.

»Fantastisk arbejde. Virkelig et fantastisk job. Det var en imponerende omgangstid. Min søn, jeg er virkelig stolt af dig. Mange tak for det,« lød det i et højt toneleje fra Giuliano Salvi.

Kevin Magnussen var næsten heller ikke til at kende i teamradioen, da han svarede Giuliano Salvi.

»Ha, ha, ha. Super godt drenge. Super godt!,« råbte og grinede danskeren i et væld af følelser.

Resultatet, hvor Romain Grosjean sluttede lige efter Kevin Magnussen var historisk godt for Haas-teamet. Og, når selv en erfaren mand som Giuliano Salvi, der har arbejdet med Michael Schumacher hos Ferrari, bliver så rørt, understreger det bare betydningen for hele holdet.

Hurtigst var Lewis Hamilton foran Kimi Raikkönen og Sebastian Vettel.

Løbet i Melbourne køres søndag morgen klokken 7.10 dansk tid.