Det var ikke Ferraris dag.

Søndag gik det løs ved det første Formel 1-løb i år i Australien, og det italienske storhold led et stort knæk.

De to Ferrari-kørere, Sebastian Vettel og Charles Leclerc, sluttede henholdsvis som nummer fire og fem. Og ifølge TV3 Sports motorsportsekspert, Nicolas Kiesa, lurer problemerne internt i Ferrari altså lige om hjørnet.

»Jeg er helt sikker på, at han (Leclerc, red.) har fået at vide, at han skal bakke ud af det her,« lyder det fra Kiesa efter Australiens Grand Prix.



Kiesa henviser her til en specifik situation i løbet efter 51 omgange, hvor Leclerc ligger lige bagved sin teamkammerat Vettel, men i stedet for at angribe ham, ser det ud, som Leclerc bakker ud af situationen.

»Jeg tænkte, at der måtte være noget galt med bilen. Det er så tydeligt, at han taber terræn,« lyder det undrende fra Kiesa, der tilføjer:

»En af tingene, man faktisk fra starten af sæsonen sagde, var, at man ville lade de to Ferrari-kørere ræse, men Vettel havde jo en prioritet. Det har var ikke at lade kørerne ræse, hvis du spørger mig.«

Det unge Formel 1-kører fra Monaco har tidligere vist flotte takter, og Kiesa forudser, at han kan skabe problemer for Sebastian Vettels ego, hvis Leclerc fortsætter med at forbedre sig i racerbilen og nævner den i den forbindelse den tidligere Ferrari-kører Kimi Raikkonen.

»Kimi Raikkonen var en god personlighed for Vettels ego. Hvis Leclerc gør det her flere gange, så er jeg ikke sikker på, det vil gå stille af sig. Vettel vil ikke bryde sig om, at teamet skal til at arbejde for den nye kører.«

»Jeg tror på Leclerc. Han er super hurtig, og vi så ham gøre nogle ting sidste år, der satte ham i en klasse, hvor man kunne sammenligne ham med Vettel og Alonso. Jeg tror, han er på et sted nu, hvor han over en enkelt omgang kan være hurtigere end Vettel, og han bliver kun bedre og bedre,« slår Kiesa fast.

Det blev Mercedes-kører Valtteri Bottas, der løb med den helt store sejr og vandt Australiens Grand Prix suverænt.

Kevin Magnussen sluttede som nummer seks og fik dermed en forrygende start på den nye sæson.