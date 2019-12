John Nielsen har spottet detaljen ved Kevin Magnussens fremtoning.

»Prøv lige at lægge mærke til Kevin, når han står og taler med Luna (TV3 Sport-reporter Christofi, red). Han er fuldstændig udbrændt,« siger tv-eksperten.

Det er i kølvandet på sæsonens sidste Formel 1-løb i weekenden, at John Nielsen bemærker, hvordan den danske racerkører ser ud, da han efter racet bliver interviewet.

Kevin Magnussen ser ud til at have det varmt, ser træt ud. Og har et håndklæde om halsen.

Det får TV3 Sport-eksperten til at sammenligne den danske Haas-kører med verdensmester Lewis Hamilton, der kort forinden har været på skærmen.

»Prøv at lægge mærke til Hamilton, da han stoppede: Han svedte næsten ikke. Det er typisk. Det er ikke fordi, de ikke er lige fitte begge to. De er nok lige trænede.« siger John Nielsen..

»Men Kevin har en bil, han skal kæmpe med i små to timer, mens Hamilton har en bil, der bare styrer derhen, hvor han peger.«

