Der er et eller andet galt hos Haas.

Den manglende fart i Haas-bilen, når det gælder i løbene, bekymrer Formel 1-ekspert.

»Det undrer mig igen, at de (Haas, red.) ikke er hurtigere under løbet, end de er,« lyder den klare melding fra TV3 Sports ekspertkommentator Nicolas Kiesa.

»Jeg har allerede en mavefornemmelse af, at de igen ikke kører stærkt nok, når det går ligeud.«



Kevin Magnussen sluttede søndag som nummer 13 i Kinas Grand Prix, og det er skuffende for Haas-teamet, der endnu engang havde et løb, hvor farten manglede på selve løbsdagen.

Og hvis man spørger Kiesa, så tegner det altså ikke helt godt for Magnussen og Haas.

»For at være ærlig, så har jeg lidt nogle bange anelser. Jeg synes, jeg begynder at se et mønster af god kvalifikation og manglende fart i løbet,« lyder det fra Kiesa.

Selvom de to Haas-racere begge var med i Q3 i kvalifikationen og startede i top 10 i søndagens løb, så endte det ikke godt for hverken Magnussen eller Grosjean.

Billedet har altså desværre gentaget sig fra Bahrain sig, hvor Haas også voldsomme problemer med at følge op på præstationen i kvalifikationen i selve løbet om søndagen.

