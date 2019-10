Kevin Magnussen kører mod slutningen af sin fjerde sæson som fultids-Formel 1-kører.

Overordnet set har 2019 været en skuffelse for Haas-teamet, men på det personlige plan har Magnussen for alvor etableret sig i feltet af verdens bedste racerkørere.

Stærke præstationer hver eneste gang den problematiske Haas VF19 har tilladt det, et minimum af fejl og en teamkammerat, der er sat på plads. Alt sammen noget, der er blevet lagt mærke til i paddocken. Også hos topholdene.

»Jeg føler selv, at jeg står meget langt fremme i køen af de kørere, der fortjener et sæde i et topteam,« siger Magnussen til B.T.

...Jeg vil jo gerne sidde i et så godt sæde som overhovedet muligt i 2021. Det er ikke noget, jeg tænker på lige i øjeblikket, men jeg skal da til at tænke på det... Kevin Magnussen

»Men det er jo ikke så vigtigt, hvad man selv føler. Det eneste, jeg egentlig kan gøre, er, at levere så godt som muligt på banen. Og så stole på at folkene omkring mig kan løfte opgaven med at åbne døre. Jeg er jo stadig kun 27 år, og jeg har den rigtige alder og den rigtige erfaring.«

»Og så føler jeg stadig, jeg bliver bedre. Jeg føler ikke, at jeg er ved at have opfyldt min potentiale. Der er hele tiden noget nyt at lære, og man bliver hele tiden opmærksom på nogle nye områder, der udvider ens potentiale. Der er mange tekniske ting, man bliver opmærksom på. Og jeg får bedre og bedre indsigt i hvilken kørestil, der passer til de enkelte sving. Med mere erfaring bliver det hele tiden nemmere at genkende nogle ting og vide, hvordan man skal reagere.«

Selv om der stadig er fem løb tilbage i 2019, er mange kørere begyndt at positionere sig i forhold til 2021. Her har mange kørere – inklusiv Kevin Magnussen – kontraktudløb, og der ventes derfor en omfattende kører-rokade.

»Jeg vil jo gerne sidde i et så godt sæde som overhovedet muligt i 2021. Jeg er åben og afslappet omkring det, men det er ikke noget, jeg tænker på lige i øjeblikket. Men jeg skal da til at tænke på det,« siger Magnussen.

Selv om Haas-teamet har haft en skuffende sæson, har Kevin Magnussen i 2019 for alvor etableret sig i Formel 1-feltet. Foto: Grand Prix Photo

Hans position som etableret Formel 1-kører understreges af, at snakken om hans aggressive kørestil stort set er forstummet. Alle, lige fra konkurrenter til dommere og tilskuere, ved nu, at danskeren er en af de hårdeste hunde i feltet.

Men hvor man for ikke så længe siden kritiserede Magnussens stil, er den nu omgærdet af respekt.

»Det har ikke været en bevidst strategi. Det handlede ikke om at få respekt. Jeg har bare hele tiden opfattet det sportslige reglementet på samme måde som de hvide linjer på banen: Jo tættere på dem, du kan komme, jo hurtigere kører du og jo mere får du ud af det. Der er ingen grund til at holde sig væk fra de hvide linjer.«

»Det er ikke noget, jeg tænker over. Og jeg prøver at lade være med at læse, hvad der bliver sagt og skrevet rundt omkring. Det er bare distraherende, og de holdninger, jeg har brug for, får jeg fra teamet og fra mine chefer og mine kollegaer. Og her er der fuld opbakning,« siger han om sin kørestil.

...Den niendeplads i konstruktør-VM, vi ligger på nu, er helt sikkert ikke vores naturlige position. Vi har så meget mere potentiale... Kevin Magnussen

Efter den stærke 2018-sæson, hvor Haas sluttede på femtepladsen i konstruktør-VM, var der store forventninger til 2019. Men en VF19-model, der kun sjældent fungerer optimalt, og som altid har problemer med dækkene, har inden Japan Grand Prix efterladt Haas på en niende- og næstsidsteplads i VM.

»Det har været lidt en fuser. Sæsonen har slet ikke udspillet sig, som vi havde håbet på,« indrømmer Magnussen.

»Teamet har været i kæmpe fremgang i de tre første år, og så har vi taget et skridt bagud i år. Men jeg er sikker på, at vi kommer til at tage et skridt fremad igen.«

»Den niendeplads i konstruktør-VM, vi ligger på nu, er helt sikkert ikke vores naturlige position. Vi har så meget mere potentiale. Jeg kvalificerede mig for eksempel på femtepladsen i Østrig og det synes jeg understregede vores potentiale. Og så længe vi ikke ligger sidst, kan man sige, at vi stadig overpræsterer. Vi er jo det mindste team med det mindste budget,« forklarer Magnussen.

Tyfonen Hagibis betyder, at Suzuka-banen er lukket lørdag, så fredagens træning (billedet) er den eneste, Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet får inden Japans Grand Prix søndag. Kvalifikationen afvikles efter planen søndag formiddag lokal tid. Foto: Grand Prix Photo

Han understreger også, at dækkene er symptomet og ikke årsagen til problemerne med VF19-modellen.

»Dækkene er jo det første, der stopper med at virke, hvis der er noget ved bilen, der ikke er, som det skal være. Til at starte med var det derfor dækkene, vi fokuserede på, for det var jo dem, der ikke virkede.«

»Vi kunne levere nogle gode kvalifikationer, men så virkede dækkene ikke i løbene. Derfor var det dækkene, der først sprang i øjnene. Så vi har brugt lang tid på at analysere det åbenlyse spørgsmål om, hvorfor dækkene ikke virker. Og det er så nogle aerodynamiske problemer, der har gjort tingene ustabile.«

