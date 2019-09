Torsdag klokken præcis 09.00 fik Danmark en ny Formel 1-kører.

Mindre end en uge efter han fik kørekort, trillede 18-årige Christian Lundgaard ud af pitten på Hungaroring i en Renault R.S.17. Efter tre års oplæring i Renault Sport Academy fik han sin første Formel 1-test for det franske team.

Da det ikke er tilladt at teste med de aktuelle modeller, blev Lundgaards første F1-test gennemført i en 2017-model.

Efter en enkelt installationsomgang blev han sendt ud på banen med friske dæk, og han kvitterede omgående med imponerende omgangstider. Hele formiddagen gik med korte perioder på friske dæk, der mindede om kvalifikationsomgange.

Unge Christian Lundgaard imponerede Renault-ingeniørerne med sit tekniske feedback om Formel 1-raceren Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard Vis mere Unge Christian Lundgaard imponerede Renault-ingeniørerne med sit tekniske feedback om Formel 1-raceren Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

Den danske teenager og Renault-teamet havde den ungarnske Formel 1-bane for sig selv. Kun Christian Lundgaards far, den tidligere rally-europamester Henrik, storebror Daniel og B.T.s udsendte var med i pitten.

Det er tydeligt, Renault har store planer med Lundgaard. Renaults Formel 1-chef, Cyril Abiteboul, udtalte i sidste uge, at han forventer, at en af kørerne fra teamets Sport Academy får en fast plads i 2021. At man tager danskerens Formel 1-potentiale yderst seriøst, understreges også af, at Renault havde sendt 27 mænd og fire store lastbiler til Hungaroring.

Efter frokost kørte Lundgaard i lange perioder i noget, der mindede om løbssimulationer. Han nåede i alt cirka 80 omgange, satte ikke en fod forkert og imponerede teamet med sit tekniske feedback.

»Det var fantastisk at prøve en Formel 1-bil,« sagde Lundgaard til B.T.

Christian Lundgaard ved den officielle team-fotografering inden testen på Hungaroring. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard Vis mere Christian Lundgaard ved den officielle team-fotografering inden testen på Hungaroring. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

»Eneste problem var, at jeg brugte et sæde, der var lavet til Nico Hülkenberg. Det betød, at jeg sad lidt for højt i bilen. Men jeg klager ikke.«

Mens Christian Lundgaard kørte sine første Formel 1-omgange i Ungarn, forberedte Kevin Magussen sig på den anden side af jorden på Singapores Grand Prix.

»Han har gjort det så godt, at det kun er helt naturligt, at han nu kommer ud og kører Formel 1,« siger Magnussen til B.T.

»Det er helt sikkert en fed dag for ham. Jeg kan huske første gang, jeg for alvor prøvede en Formel 1-bil: Det var bare så stort at komme ned i sådan at bæst - det er en sindssyg fed følelse.«

Og så sætter Kevin Magnussen ord på drømmescenariet:

»Jeg tror ikke, det er urealistisk med to danskere i Formel 1.«