Hvordan varmer Kevin Magnussen op til Frankrigs Grand Prix?

Med fodbold!

Den danske Formel 1-kører spiller og jonglerer flere gange om dagen i paddocken på Paul Ricard-banen.

Det sker med hans personlige træner Thomas Jørgensen, der gennem sit firma ProTreatment i mange år har været de danske fodboldlandshold-spilleres foretrukne behandler.

Magnussen sammen med Thomas Jørgensen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Magnussen sammen med Thomas Jørgensen. Foto: Grand Prix Photo

»Da jeg startede med Kevin, var han helt håbløs til fodbold – det var sjældent han ramte bolden. Men nu er han blevet god - faktisk rigtig god,« fortæller Jørgensen.

»Den måde vi spiller på, er en god måde at træne balance, reflekser, koordination og så videre. Men også det mentale er vigtigt: Når han har siddet i bilen eller været til møde med ingeniørerne, er det godt at lave noget helt andet, og her kommer fodbold ind i billedet,« fortsætter Jørgensen.

»Og han er blevet vild med det - nu vil han spille hele tiden. Sådan er det jo med Kevin: Når han går op i noget, er det 110 procent.«

Kevin Magnussen kunne fik du kun jongleret sig til et lidt skuffende 15. plads i lørdagens kvalifikation til Frankrigs Grand Prix, der køres søndag klokken 15.10 - som du kan følge her hos B.T. Sport.

Foto: Grand Prix Photo Vis mere Foto: Grand Prix Photo