Der er både topkarakterer og en blød mellemvare til Kvein Magnussen.

Søndagens løb i Spanien kastede en syvendeplads af sig for den danske Haas-kører, der også ligger nummer syv i den samlede stilling.

B.T.s Formel 1-ekspert gav Magnussen et nital for sin præstation, og det er han ikke den eneste, der gør.

Her er et kig på udlandets karakterer til Magnussen.

Autosport - 8 ud af 10

På trods af Magnussens bedre placering mener Autosport, at holdkammeraten Grosjean var bedre. Danskeren var god i kvalifikationen, hvor han havde kørt med sin opgradering i kortere tid end Grosjean og var ganske tæt på ham.

'Han var ikke lige så overbevisende som Grosjean på trods af det nærmest intetsigende mellemrum mellem dem i kvalifikationen, og selvom han vandt 'b-klassen', fik han hjælp af safetycar'en.'

Grosjean scorer tilsvarende et ni-tal for sin weekend.

Auto Motor und Sport - 9 ud af 10

Det tyske magasin peger på, at Magnussen var langsommere end Grosjean set over hele weekenden, men var smartere, da det betød noget.

'De genstarten kom efter safetycar'en, havde danskeren de bedre dæk og var fremme med albuerne. Han tog også næsten Gasly. Nu har Magnussen 14 VM-point, Grosjean har ét.'

Magnussen bliver her kun overgået af Max Verstappen, mens Grosjean scorer et otte-tal.

F1i.com - 7,5 ud af 10

Der er ikke store ord til danskeren fra F1i.com, der anerkender, at han Magnussen nok ikke kommer til at skrue ned for den aggressive kørestil foreløbigt. men duellen med Grosjean var unødvendig.

'Begge kører holdte deres startpositioner hele eftermiddagen... Det sendte dem på vej mod 10 vigtige VM-point, og sammenstødet på 53. omgang kostede dem tre af dem.'

Karakteren er den samme som Romain Grosjean.

Sky Sports - 8 ud af 10

Rundturen sluttes hos Sky Sports, hvor Magnussen får en karakter, der er 0,5 bedre end Grosjean.

'Du behøver ikke spørge to gange, når Kevin Magnussen får muligheden for at overhale, og den sene safetycar gav ham chancen for at sikre sig syvendepladsen, der ikke så sandsynlig ud gennem det meste af eftermiddagen.'

Næster Formel 1-løb er den 26. maj i Monaco.