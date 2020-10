To dage, efter det blev klart, at Kevin Magnussen ikke fortsætter hos Haas F1 Team, kvalificerede han sig som nummer 19 og næstsidst til Portugals Grand Prix i Portimao.

Udsigten til arbejdsløshed påvirkede ham ikke.

»Det ændrer ikke ret meget – jeg prøver altid at gøre mit bedste. Og jeg tror ikke, at det jeg præsterer lige nu, vil gøre den store forskel i forhold til fremtiden,« sagde han efter kvalifikationen, hvor han var 14/100 sekund efter sin teamkammerat Romain Grosjean på 18.-pladsen.

»Jeg havde nogle problemer med bilen, der betød, at jeg kun kunne køre to omgange i hvert kvalifikationsforsøg,« forklarede Magnussen.

En 19.-plads er selvfølgelig ikke særligt fedt – det er lidt frustrerende Kevin Magnussen

»Jeg ved endnu ikke præcis, hvad problemet var – vistnok noget med benzinpumpen – og jeg fik bare at vide, at jeg kun kunne køre to omgange. Vi havde ellers planlagt tre i hvert fald i det første forsøg, for dækkene blev bare bedre og bedre, jo flere omgange jeg kørte. Og så røg jeg også ind i trafik i mit næstsidste forsøg. Jeg var derfor ikke særligt godt forberedt til mit sidste og afgørende forsøg, og når man tager alle de problemer i betragtning, gik det faktisk OK. Men en 19.-plads er selvfølgelig ikke særligt fedt. Det er lidt frustrerende.«

Løbet på Autodromo Algarve ligner endnu en frustrerende oplevelse for danskeren.

»Bilen virker ikke videre lovende i løbstrim, men sådan er det. Jeg vil selvfølgelig gøre, hvad jeg kan.«

Det er første gang, der afvikles et grandprix på banen uden for Portimao, og under fredagens træning klagede alle kørere over den meget glatte asfalt.

»Det er blevet bedre – i hvert fald på den linje, hvor vi kører. Men kommer man uden for sporet, er det stadig rigtig glat,« sagde Magnussen.

Det bliver svært at overhale i løbet Kevin Magnussen

Han kan derfor få svært ved at avancere fra sin startplacering i bagerste række.

»Ja – det bliver svært at overhale i morgen,« indrømmede danskeren.

»For det første lægger banens layout ikke op til det, og for det andet er der ikke ret meget greb, når man kommer uden for sporet.«

Alligevel håber Magnussen på, at banen bliver endnu mere glat. Vejrudsigten for Algarve-kysten truer med regn i løbet af eftermiddagen, og det ville passe danskeren godt.

»Det vil gøre det hele mere uforudsigeligt – det vil være ukendt land for os alle, så det bliver i hvert fald spændende at se på. Med en startplacering som nummer 19 håber jeg faktisk på regn.«

Lewis Hamilton satte pole position foran sin teamkammerat Valtteri Bottas, og Mercedes er dermed fortsat ubesejret i kvalifikationerne i 2020. Max Verstappen (Red Bull) starter fra tredjepladsen med Charles Leclerc (Ferrari) ved siden af sig i anden række.