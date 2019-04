Kevin Magnussen: 7

Magnussen var for andet løb i træk placeret foran sin teamkammerat Romain Grosjean på startgridden.

Men det var en snæver sejr, og måske er det mest reelt at kalde resultatet for Haas-teamets kvalifikation i Kina for uafgjort: Hverken Magnussen eller Grosjean fik mulighed for at sætte en tid i den afgørende Q3, og det var derfor deres tider fra Q2, hvor danskeren var 6/1000 sekund hurtigere end franskmanden, der afgjorde deres startplaceringer.

I løbet kæmpede Magnussen ihærdigt med sin Haas-racer, og han gjorde egentlig ikke noget forkert. Han fik omtrent det ud af den ’mystiske’ Haas VF19 der var i den, men det hører med i vurderingen, at Grosjean i en tilsvarende bil kom mål et par placeringer og 7,5 sekunder foran danskeren.

Grosjeans hurtigste omgang i løbet var også 0,6 sekunder hurtigere end Magnussens, og franskmanden fik i løbet bare en smule mere ud af Haas-raceren end danskeren.

Men måden Magnussen kom gennem endnu en svær weekend på var imponerende. Han kom til Kina efter et frustrerende løb i Bahrain, og weekenden på Shanghai International Circuit udviklede sig også til en dårlig oplevelse.

Haas-bilerne var håbløst langsomme fredag, men her trådte Magnussen i karakter: For ikke så forfærdelig længe siden kunne den slags starte en nedtur, men den konstruktive tilgang, han havde til problemerne fredag og den efterfølgende stærke kvalifikation understreger, hvor meget Magnussen er modnet som Formel 1-kører.

Efter en weekend, hvor Kevin Magnussen gjorde hvad han kunne, men blev hæmmet af sin bil, svinger jeg mellem et syv- og et 10-tal.

Jeg ender på syv – fordi teamkammeraten i løbet fik marginalt mere ud af identisk materiel.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Albert Park, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.