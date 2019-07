'Jeg var lidt langsommere.'

Der var ikke meget fart over feltet, da Kevin Magnussen sluttede som nummer 19 i Østrigs Grand Prix søndag.

Og det lagde han bestemt heller ikke skjul på, da han blev interviewet af Formel 1's britiske journalist Will Buxton.

»Hvordan kan en bil, der kvalificerer sig som nummer fem, ende med at være lige så langsom som en Williams-bil?,« spurgte journalisten Kevin Magnussen, der havde nok overskud til at komme med et kækt svar:

Kevin Magnussen i aktion. Foto: LISI NIESNER

»Det er forkert,« lød svaret først, før Magnussen tilføjede:

»Jeg var lidt langsommere.« SE INTERVIEWET PÅ ENGELSK OG HØR MAGNUSSENS SVAR ØVERST.

Danskeren havde ellers leveret en fremragende kvalifikation og skulle egentlig starte som nummer fem, hvis ikke det havde været for straffen vedrørende bilens gearkasse.

Men den flotte kvalifiation blev efterfulgt af et katastrofalt løb, hvor Magnussen sluttede næstsidst.

Det er danskerens dårligste slutplacering nogensinde i et gennemført løb. Hans hidtil dårligste var en 18.-plads i Singapore sidste år.

Nedturen fortsætter altså for Haas, hvis bedste placering i de seneste tre løb er en 14.-plads til Grosjean i Canada.

Ferraris Charles Leclerc startede forrest og førte det meste af løbet.

Med tre omgange tilbage måtte han dog give fortabt over for Max Verstappen fra Red Bull.