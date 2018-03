Haas fik en bøde på omkring 75.000 kroner i stedet for at kunne tage vigtige VM-point med fra årets første Formel 1-grandprix.

Men nu prøver teamchef Guenther Steiner at se frem mod de kommende opgaver, efter at to pitstop kiksede så dramatisk, at at både Kevin Magnussen og Romain Grosjean måtte udgå.

»Lige meget hvor meget du helst ikke vil sige, så sker det i racerløb, selv om det ikke burde,« siger Guenther Steiner til sit holds hjemmeside:

»Det er næsten utroligt, at det skulle ske i ét løb på to biler, mens de ligger nummer fire og fem. Det er meget skuffende. Den gode ting, vi kan med, er, at bilen er konkurrencedygtig. Vi må få hovederne op igen og forberede os til Bahrain. Vi må fokusere på det løb og få styr på vores pitstop.«

Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev ofre for et par møtrikker på deres hjul, der ikke blev spændt ordentligt. Det kostede en bøde for en såkaldt 'unsafe release'. På det tidspunkt lå teamet til at hente 22 VM-point.

Over for Autosport.com fortæller Guenther Steiner, at holdet har de samme mekanikere til at udføre arbejdet med møtrikpistolerne som sidste år:

»Her missede de ikke, så det er én af den slags ting, der sker« siger han til Autosport.com.

Men nu satser han på, at det ikke sker i næste Formel 1-grandprix om små 14 dage.

»Vi skal arbejde hårdere med det - have mere træning. Når vi kommer til Bahrain, skal vi begyndte træningen så hurtigt som muligt, så fyrene kan booste deres selvtillid,« siger Guenther Steiner.

Haas-køreren Romain Grosjean var efter løbet henne og trøste dem pågældenden mekaniker:

Efter løbet var Kevin Magnussen så skuffet, at han ikke ville tale med BTs udsendte, men til TV3 Sport lød det efter nedturen i Australien, at det var 'hjerteskærende'.

Og på Twitter skrev den danske Haas-kører senere:

»Det så så lovende ud, men det sluttede desværre for tidligt. Formel 1 er nogle gange brutalt. Men vi kommer tilbage i Bahrain.«

Samme toner lyder fra teamchefen.

»Vi må holde hovederne højt. Vi ved, at vi har et godt år foran os, og nu må vi analysere, hvad der skete, så vi kan sørge for, at det ikke sker igen,« siger Guenther Steiner.

Haas får chancen for oprejsning 8. april i Bahrain, hvor sæsonens andet Formel 1-løb køres.