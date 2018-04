Kevin Magnussens Formel 1-team har byttet rundt mellem mekanikerne for at undgå en ny pit-fadæse, som kostede Haas et dørmme-resultat i Melbourne for to uger siden.

I denne weekend kører Formel 1 årets andet race i aftenmørket i Bahrain. Og her har Kevin Magnussens hold valgt at ændre på den besætning, der udfører teamets pitstop.

Pitskabdalen i Australien skal nemlig for alt i verden ikke gentage sig for det lille team, der var overraskende hurtige i sæsonpremieren og bejlede til et top-resultat, da mekanikerne begik en dobbelt brøler ved, da Kevin Magnussen og Romain Grosjean skulle skifte hjul undervejs i løbet.

Men ny har temaet ændret opstillingen hos medarbejderne i pitten og infført en ny sikkerhedsprocedure.

Det fortalte teamchef Günther Steiner ifølge Formel 1s hjemmeside torsdag ved et pressemøde ved Sakir-banen i ørkenstaten.

»Vi har byttet rundt på et par positioner, og hovedårsagen er, at nogle har begået en fejl. Det handler om at få deres selvtillid tilbage. Fortsætter du på samme måde, mens drengene er usikre, så er risikoen for, at fejlen sker igen høj. Derfor har vi byttet rundt på positionerne,« siger Günther Steiner og understreger, at ingen har mistet jobbet trods brøleren i pitten.

»Du sætter nogle forskellige sammen og giver dem andre opgaver, fordi du stadig har brug for det samme antal folk. Det er, hvad vi har gjort før det her løb, og siden vi begyndte at træne i går (onsdag. red),« sagen teambossen.

Blandt andet er en af Haas-mekanikerne, der tidligere stod med hjulnøglen, flyttet til en ny position. Teamet har også indført en ekstra sikkerhedsforanstaltning ved at tilføje en ekstra mand ved pitstoppet, som udelukkende ser på, om alt er, som det skal være i de få sekunder, bilen holder stiller i pitlabe.

Samme mand er i radiokontakt med både Kevin Magnussen og Romain Grosjean under pitstoppet og kan stoppe bilen, hvis den frigives med en fejl.

»Vi har også tilføjet en ny person, så vi kan stoppe bile og skubbe den tilbage, hvis der sker en fejl,« forklarede Günther Steiner.

I Australien var det to løse hjul efter pitstop, der ødelagde løbet for Romain Grosjean og Kevin Magnussen. Det kostede Haas et drømmeresultat med to racere i top fem.

Udover at ændre på besætningen hos pit-holdet, har mekanikerne fået mulighed for ekstra træning på pitstoppet med bilerne, som igen bør kandidere til en plads i top 10 i Bahrain.

Ifølge Günther Steiner vil Haas-teamet fremover fokusere på at begå fejlfrie pitstop, også selv om det vil koste ekstra tid, før Kevin Magnussen og Romain Grosjean sendes ud på banen igen.

»Vi er nødt til at være helt sikre på, at hjulene sidder fast, også selvom det taget et halvt sekund længere,« konkluderede Günther Steiner og fastslog:

»Vi skal have solid stop på omkring tres ekunder. Gør vi det på 2,7 sekunder er det fint. Men vi skal ikke gøre det på 2,3 sekunder.«

Ambitionen om grundighed og pitstop på tre sekunder vil dog som udgangspunkt gøre Haas til et af feltets mest langsomme hold i pitstop-disciplinen. Men teamet har altså efter seneste løbs nedtur valgt, at det er vigtigere med grundighed frem for hurtighed.