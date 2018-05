Den danske Formel-kører Kevin Magnussen føler sig misforstået og taget ud af kontekst, efter han i sidste uge gav et interview til nyhedsbureauet Reuters.

Her blev han blandt andet citeret for 'at ville dø i bilen' og ikke ville ændre sin kompromisløse kørestil, der lige nu har placeret ham øverst på listen for kørere med flest strafpoint.

»Jeg kan ikke lide kompromiser. Jeg vil give alt. Jeg vil dø i bilen. Jeg holder mig ikke tilbage. Jeg sætter absolut mit liv på spil,« sagde Kevin Magnussen blandt andet dengang.

Men den danske 25-årige dansker mener, at hans udtalelser er taget ud af kontekst. Især i forhold til, at interviewet blev givet inden søndagens meget omtalte grandprix i Aserbajdsjan.

Her kørte Magnussen ind i den franske kører Pierre Gasly, der siden har kaldt danskeren for 'den farligste fyr’, han nogensinde har kørt med.

»Interviewet blev lavet før løbet i Baku, og det havde derfor ikke noget med episoden med Pierre at gøre. Jeg kørte ikke ind i Pierre med vilje og har undskyldt over for ham mange gange efter uheldet,« skriver Kevin Magnussen onsdag aften på Twitter og præciserer:

»Jeg vil ikke dø i en racerbil. Jeg udtrykte min iver efter at give absolut alt, hvad der står i min magt, for at få succes. Succes handler for mig naturligvis ikke om ulykker eller at få straffe, men at afslutte løbene på så høj en placering som muligt.«

So I feel like this one needs a little clarification: pic.twitter.com/grGW4jbpeX — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) May 2, 2018

Ifølge Magnussen har Motorsportsmediet Crash udlagt hans citater, så de fremstår som et svar på Pierre Gaslys kritik af danskeren. Derfor føler han et behov for at præcisere sine udtalelser.

»Jeg udlever min barndomsdrøm ved at køre i Formel 1, og jeg har viet hele mit liv til at nå den drøm, så det er kun naturligt for mig at give absolut alt, hvad jeg har, for at opnå succes i motorsport. Og den dag jeg ikke længere gør det, vil jeg straks gå på pension fra motorsport.«

Kevin Magnussen blev under løbet idømt en tidsstraf på ti sekunder for sammenstødet med Pierre Gasly. Både Kevin Magnussen og Pierre Gasly endte uden for top 10 og fik dermed ikke nogen point til VM-stillingen.