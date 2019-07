Farcen – andre ord er ikke længere dækkende – om Haas-teamet og titelsponsor Rich Energy nåede i nat nye højder.

Den startede, da et tweet fra Rich Energy sent onsdag meddelte, at man på grund af teamets manglende resultater ophævede sponsoraftalen med Haas.

Tweetet kom fra Rich Energys direktør, Williams Storey, der angiveligt var blevet fyret tidligere på ugen.

Selvom energidrik-producentens ejere torsdag meddelte, at sponsorsamarbejdet fortsætter, og Storey vil blive fjernet fra sit job, dukkede der i nat et nyt kontroversielt tweet op fra firmaet.

Williams Storey Foto: NEIL HALL

Her meddelte Storey, at han stadig kontrollerer Rich Energy, og at han har fuld støtte fra alle selskabets vigtigste aktionærer.

Det ligner en desperat eksdirektørs sidste forsøg på at redde ansigt, men ingen i hverken Haas-teamet eller Formel 1-paddocken er helt klar over, hvad der foregår hos Rich Energy.

Også i Danmark er forvirringen total: Her hævder to forskellige grupper, at de har eneretten til at distribuere Rich Energy.

