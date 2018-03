De står sammen hos Haas efter weekendens pitstop-brølere.

Det kostede dyrt for Kevin Magnussen og Romain Grosjean, der begge udgik inden for få omgange af årets første Formel 1-grandprix. Men dagen derpå går begge kørere forrest i arbejdet med at komme videre hos det lille amerikanske team.

På Twitter har begge Haas-kørere inden for 10 minutter lagt næsten enslydende beskeder ud mandag formiddag:

Kevin Magnussen skriver bare 'team' til et billede af hele Haas' Formel 1-besætning:

Team pic.twitter.com/SUZYPlP9ai — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) March 26, 2018

Romain Grosjean varierer bare en lille smule med 'ét team' og et billede af nogle af holdets mekanikere:

#OneTeam pic.twitter.com/GVzTNU7ghZ — Romain Grosjean (@RGrosjean) March 26, 2018

Begge kørere får masser af opmuntrende ord, likes og retweets for deres Twitter-opslag.

Katastrofen indtraf ikke engang halvvejs i søndagens australske grandprix.

Da først Kevin Magnussen og siden Romain Grosjean skulle have skiftet dæk, blev boltene på henholdsvis et bag- og et fordæk ikke spændt ordentlig med få omganges mellemrum. Derfor måtte begge Haas-kørere øjeblikkeligt udgå, selv om de lå forrygende placeret i feltet som nummer fire og fem. Her kan du læse, hvad Haas-teamchef Guenther Steiner har sagt om hele situationen - og hvad der nu skal ske for at undgå en gentagelse i næste grandprix

Kevin Magnussen ville på grund af skuffelsen over situationen ikke udtale sig til BT efter løbet, men til Haas' hjemmeside sagde den danske racerkører følgende:

»Det er meget svært at sluge for hele holdet at have to biler, der ikke kommer i mål efter at have ligge så godt placeret og med så høje forventninger. Det er hjerteskærende at slutte på den måde. Vi rejser os igen. Vi svarer igen. Jeg er mere end skuffet lige nu, men vi kommer over det.«

Romain Grosjean sagde sådan her samme sted:

»Nu skal vi have analyseret det hele og have fundet ud af, hvad der præcist skete. Vi kommer stærkere tilbage, som vi altid gør. Vi tabte mange point (var Haas-kørerne sluttet som nummer fire og fem, havde det givet 22 point, red.), men hvis vi kan gentage vores præstation igen og igen, vil vi hurtigt glemme det her,« sagde Romain Grosejan, der efter løbet blev hyldet for at trøste en af de mekanikere, der fejlede under løbet:

Nice touch, @RGrosjean #AusGP @HaasF1Team pic.twitter.com/kmgm5M8mht — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

Haas og resten af feltet skal igen i aktion 8. april, hvor sæsonens andet grandprix køres i Bahrain.