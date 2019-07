Østrigs Grand Prix blev en fyldt med op- og nedtur Kevin Magnussen, hvis hold kæmper med at få Haas-raceren til at fungere.

Her er tre ting, vi lærte fra weekenden på Paul Ricard-banen i Frankrig.

1. CHRISTIAN LUNDGAARD ER UNDER PRES

Formel 1-lærling Christian Lundgaard er kommet under pres i Renault Sport Academy. For få uger siden var den 17-årige dansker talentprogrammets mest oplagte F1-kandidat, men nu ligger han kun på ottendepladsen i Formel 3-mesterskabet.

Og samtidig er Renault-juniorerne Jack Aitken, Anthoine Hubert og Guan Yu Zhou pludselig begyndt at klare sig så godt i Formel 2, at det er oplagt at sende dem videre inden danskeren.

Foto: Lisi Niesner Vis mere Foto: Lisi Niesner

2. HAAS NÅR NÆPPE 2019-MÅLET

Efter femtepladsen i konstruktør-VM 2018 er det kun naturligt, at Haas sigter efter fjerdepladsen i år. Hvis man kan forsvare femtepladsen, vil man også være tilfredse, men begge mål synes efterhånden uden for rækkevidde.

Efter at have kæmpet om at blive ’best-of-the rest’ i 2018 handler det lige nu om at ikke at blive ’worst-of-the rest’: Efter Østrigs Grand Prix ligger Haas næstsidst i VM med 36 point op til McLaren på fjerdepladsen.

3. MOTOR-LEVERANDØRERNE BESTEMMER

Hvis nogen var i tvivl, blev det understreget fredag: Motor-leverandørerne er de virkelige magthavere i Formel 1 anno 2019. På et møde mellem de 10 teams og Pirelli diskuterede man, om man skulle vende tilbage til 2018-dækkene.

Ingen turde stemme anderles end deres motorleverandør: Ferrari stemte for – og blev fulgt af deres motor-kunder Haas og Sauber. Mercedes stemte for – sammen med kunderne Williams og Racing Point. Renault stemte for – sammen med motor-kunde McLaren. Og Red Bull-stemte for – og blev fulgt af deres junior-team Toro Rosso.