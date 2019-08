En trist nyhed har denne weekend ramt motorsporten.

»Vi er kede af at meddele, at Driot Associés Motor Sports stifter og ejer, Jean-Paul Driot, er gået bort.«

Det skriver Driot Associés Motor Sport (DAMS) selv i en pressemeddelelse om franskmanden, der blev 68 år.

»Jean-Paul tabte kampen mod den sygdom, han har kæmpet mod de sidste par måneder,« lyder det derudover.

Danske Kevin Magnussen kendte Jean-Paul Driot.

Danske Kevin Magnussen kørte for DAMS-teamet, da han i 2013 vandt Renault World Series. Titlen, der året efter sendte ham i Formel 1 – men inden da var der nogle knaster, der lige skulle høvles af mellem ham og Driot.

»Kevin har en stærk karakter, så kemien fungerede ikke optimalt i begyndelsen. Han var en lille smule stædig omkring sin måde at arbejde på, men vi kan også være stædige. Tingene blev sagt ligeud, og han begyndte at forstå, at vi var der for at hjælpe ham – ikke for at modarbejde ham,« fortalte Driot dengang om danskeren i bogen 'Kevin Magnussen – vejen til Formel 1'.

Siden blev samarbejdet en succes. Og netop succes har Jean-Paul Driot været med til at skabe for flere kørere, som han har været med til at sende i Formel 1.

DAMS nåede under Jean-Paul Driot at vinde 13 individuelle mesterskaber og 12 holdmesterskaber.